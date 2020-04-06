Клопп и Мойес согласятся на понижение зарплат
Главные тренеры Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Дэвид Мойес из "Вест Хэма" собираются объявить о добровольном снижении своих зарплат.
На прошлой неделе Эдди Хау из "Борнмута" стал первым в Премьер-Лиге главным тренером, отказавшимся от части своего заработка, чтобы помочь своему клубу помочь кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Инициативу Хау сразу же поддержал Грэм Поттер из "Борнмута", однако вскоре к ним присоединится еще несколько коллег, включая Клоппа и Мойеса, утверждает издание Daily Mail.
В отличие от игроков, которых клубы Премьер-Лиги хотят склонить к 30-процентному понижению зарплат, главных тренеров никто коллективно не пытается ущемить в финансах, но соответствующие переговоры в индивидуальном порядке тоже ведутся — просто Ассоциация тренеров (League Managers Association) предпочитает не выносить это на публику, чего не скажешь об Ассоциации профессиональных футболистов.
06.04.2020 09:00
Просмотров: 443
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Что и требовалось доказать, футболисты, сидя дома и придумывая всякие челленджи в онлайн, завозмущались: с хуя ли нам за это меньше денег получать? Ассоциация шум подняла, а такие, как Руни, тему педалируют. Что сказать, тренеры - люди повзрослее и поумнее, с устоявшимися жизненными принципами.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий