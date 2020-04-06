Каррагер объяснил, почему считает Терри недооцененным игроком

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер объяснил, почему считает экс-защитника "Челси" Джона Терри недооцененным игроком.

За 17 лет выступлений на "Стэмфорд Бридж" Терри выиграл пять титулов Премьер-Лиги, пять Кубков Англии, три Кубка Лиги, а также Лигу Чемпионов и Лигу Европы.



Джон запомнился многим как самоотверженный защитник, который готов жертвовать собой ради команды, однако Каррагер считает, что люди оценили по достоинству не все качества его бывшего партнера по сборной Англии.



"По сути Джон Терри был улучшенной версией меня. Он был крупнее, мощнее, а также лучше работал с мячом. Когда ты тренировался вместе с ним, он рос в твоих глазах. Ты понимал, что перед тобой отличный игрок".



"В плане техники он был гораздо лучше, чем об этом говорят. Рассуждая о Джоне, люди всегда говорят о нем как об игроке, который был готов подставить свою голову и свое тело — и это действительно так, хотя про Рио Фердинанда мы вспоминаем как про игрока, который отлично работал с мячом. Но мы забываем, что Рио был отличным защитником, а Джон отлично работал с мячом".



"Джон Терри мог отдать пас на 50-60 метров своей левой ногой — самому техничному центральному защитнику в мире было бы сложно сделать это. Он определенно был игроком топ-уровня, и вы видели это в сборной Англии", — сообщил Каррагер Sky Sports.