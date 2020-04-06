Игроки Премьер-Лиги учредят свой благотворительный фонд

Джордан Хендерсон В ближайшие дни игроки Премьер-Лиги собираются учредить собственный благотворительный фонд.

Вот уже некоторое время клубы Премьер-Лиги пытаются договориться с Ассоциацией профессиональных футболистов о снижении зарплат игроков на 30 процентов в условиях пандемии коронавируса.

Инициативу в этой ситуации решили взять капитаны 20 клубов Премьер-Лиги. По информации Daily Mirror, в субботу они окончательно решили, что игроки откажутся от части своего заработка — но при условии, что сэкономленные деньги пойдут на правильные цели.

Фонд, в который игроки Премьер-Лиги собираются перечислять часть своих зарплат, будет поддерживать медицинских работников и медицинские учреждения, помогать наиболее уязвимым слоям общества вроде детей из бедных семей и бездомных.

Также на поддержку фонда смогут рассчитывать рядовые сотрудники клубов, если каким-либо образом пострадают от разразившегося кризиса.

В данный момент игроки при помощи различных агентов и организаций занимаются формальностями вроде регистрации фонда и открытия банковских счетов. Ключевую роль в этом процессе играет капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон.

Игроки предполагают, что достигнутые ими договоренности станут постоянными, и фонд продолжит свое существование и после окончания кризиса.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2020 07:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 06.04.2020 08:31 # scouser2005
    Джо настоящий человек!

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  2. electric 06.04.2020 07:59 # electric
    Капитан с большой буквы!
    Юнва!!!

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