Игроки Премьер-Лиги учредят свой благотворительный фонд
В ближайшие дни игроки Премьер-Лиги собираются учредить собственный благотворительный фонд.
Вот уже некоторое время клубы Премьер-Лиги пытаются договориться с Ассоциацией профессиональных футболистов о снижении зарплат игроков на 30 процентов в условиях пандемии коронавируса.
Инициативу в этой ситуации решили взять капитаны 20 клубов Премьер-Лиги. По информации Daily Mirror, в субботу они окончательно решили, что игроки откажутся от части своего заработка — но при условии, что сэкономленные деньги пойдут на правильные цели.
Фонд, в который игроки Премьер-Лиги собираются перечислять часть своих зарплат, будет поддерживать медицинских работников и медицинские учреждения, помогать наиболее уязвимым слоям общества вроде детей из бедных семей и бездомных.
Также на поддержку фонда смогут рассчитывать рядовые сотрудники клубов, если каким-либо образом пострадают от разразившегося кризиса.
В данный момент игроки при помощи различных агентов и организаций занимаются формальностями вроде регистрации фонда и открытия банковских счетов. Ключевую роль в этом процессе играет капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон.
Игроки предполагают, что достигнутые ими договоренности станут постоянными, и фонд продолжит свое существование и после окончания кризиса.
06.04.2020 07:00
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Джо настоящий человек!
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Капитан с большой буквы!
Юнва!!!
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