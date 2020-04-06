Игроки Премьер-Лиги учредят свой благотворительный фонд

В ближайшие дни игроки Премьер-Лиги собираются учредить собственный благотворительный фонд.

Вот уже некоторое время клубы Премьер-Лиги пытаются договориться с Ассоциацией профессиональных футболистов о снижении зарплат игроков на 30 процентов в условиях пандемии коронавируса.



Инициативу в этой ситуации решили взять капитаны 20 клубов Премьер-Лиги. По информации Daily Mirror, в субботу они окончательно решили, что игроки откажутся от части своего заработка — но при условии, что сэкономленные деньги пойдут на правильные цели.



Фонд, в который игроки Премьер-Лиги собираются перечислять часть своих зарплат, будет поддерживать медицинских работников и медицинские учреждения, помогать наиболее уязвимым слоям общества вроде детей из бедных семей и бездомных.



Также на поддержку фонда смогут рассчитывать рядовые сотрудники клубов, если каким-либо образом пострадают от разразившегося кризиса.



В данный момент игроки при помощи различных агентов и организаций занимаются формальностями вроде регистрации фонда и открытия банковских счетов. Ключевую роль в этом процессе играет капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон.



Игроки предполагают, что достигнутые ими договоренности станут постоянными, и фонд продолжит свое существование и после окончания кризиса.