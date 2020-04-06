Премьер-Лига договаривается о возобновлении сезона в июне

Премьер-Лига значительно продвинулась в переговорах с британским правительством о возобновлении футбольного сезона в июне.

По информации Daily Mirror, у Премьер-Лиги уже есть предварительная договоренность на самом высоком уровне насчет возобновления сезона в июне. Министерство здравоохранения Великобритании ожидает, что в ближайшие несколько недель пик пандемии коронавируса будет пройдет, и с наступлением лета можно будет снова играть в футбол — но с жесткими ограничениями.



Клубы Премьер-Лиги долго обсуждали этот план во время своей встречи в минувшую пятницу, единодушно согласившись вернуться на футбольное поле в июне, если ситуация с коронавирусом улучшится, как на то рассчитывают.



Если ситуация будет развиваться по негативному сценарию в ближайшие шесть недель, то дату возобновления сезона Премьер-Лиги придется отодвинуть еще дальше.



Однако британский Минздрав не ожидает сюрпризов и верит, что пик пандемии близок, рассчитывая на эффект от режима самоизоляции и рекомендаций по социальному дистанцированию. Во властных кругах даже обсуждается идея допустить зрителей на трибуны, если распространение инфекции будет побеждено полностью.



В то же время план Премьер-Лиги лишь предусматривает возобновление матчей без зрителей. Клубам было сказано начать подготовку к возвращению на тренировочные базы в мае.



Клубы должны будут принять все меры безопасности, изолировав своих игроков от остальной публики. Футболисты будут помещены практически в стерильные условия.



Про болельщиков Премьер-Лига тоже не забывает. Из-за невозможности посещать стадионы лига готова разрешить трансляцию некоторых матчей по общедоступному телевидению.