Премьер-Лига договаривается о возобновлении сезона в июне
Премьер-Лига значительно продвинулась в переговорах с британским правительством о возобновлении футбольного сезона в июне.
По информации Daily Mirror, у Премьер-Лиги уже есть предварительная договоренность на самом высоком уровне насчет возобновления сезона в июне. Министерство здравоохранения Великобритании ожидает, что в ближайшие несколько недель пик пандемии коронавируса будет пройдет, и с наступлением лета можно будет снова играть в футбол — но с жесткими ограничениями.
Клубы Премьер-Лиги долго обсуждали этот план во время своей встречи в минувшую пятницу, единодушно согласившись вернуться на футбольное поле в июне, если ситуация с коронавирусом улучшится, как на то рассчитывают.
Если ситуация будет развиваться по негативному сценарию в ближайшие шесть недель, то дату возобновления сезона Премьер-Лиги придется отодвинуть еще дальше.
Однако британский Минздрав не ожидает сюрпризов и верит, что пик пандемии близок, рассчитывая на эффект от режима самоизоляции и рекомендаций по социальному дистанцированию. Во властных кругах даже обсуждается идея допустить зрителей на трибуны, если распространение инфекции будет побеждено полностью.
В то же время план Премьер-Лиги лишь предусматривает возобновление матчей без зрителей. Клубам было сказано начать подготовку к возвращению на тренировочные базы в мае.
Клубы должны будут принять все меры безопасности, изолировав своих игроков от остальной публики. Футболисты будут помещены практически в стерильные условия.
Про болельщиков Премьер-Лига тоже не забывает. Из-за невозможности посещать стадионы лига готова разрешить трансляцию некоторых матчей по общедоступному телевидению.
06.04.2020 06:00
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Британскому правительству щас нет дела до футбола. А такие жадные и скупые клубы как ливерпук только выбешивают всех
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Отлично! Ливерпуль доиграет сезон и показательно станет чемпионом вопреки!
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