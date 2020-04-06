Санья призвал "Арсенал" не повторять прежней ошибки с Обамеянгом

Экс-защитник "Арсенала" Бакари Санья призвал лондонский клуб сохранить нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга и не повторить ошибки, которая в 2013 году привела к уходу Робин Ван Перси.

Семь лет назад, тоже находясь в весьма стесненных финансовых условиях и не сумев договориться со своим капитаном о новом контракте, "Арсенал" был вынужден продать Ван Перси конкурентам из "Манчестер Юнайтед".



Санья считает, что "канониры" должны извлечь урок и дать Обамеянгу то, что Пьер-Эмерик хочет — купить игрока сопоставимого уровня на замену габонцу все равно будет дороже.



"Он не может уйти сейчас, потому что "Арсенал" в процессе создания чего-то особенного. Они не могут позволить себе потерять его. Если им нужно заплатить ему, просто заплатите, потому что другой игрок его уровня будет стоить 150 миллионов фунтов".



"Поэтому не тратьте 150 миллионов фунтов — потратьте только 50 млн. фунтов, заплатите их ему. То же самое было с Ван Перси. Думаю, та ситуация должна была их кое-чему научить".



"Оба заслуживает этого. Это не потому, что у него громкое имя или он забивает голы. Это потому, что он лучший нападающий в лиге", — сообщил Санья Goal.