Чеферин предпочитает доиграть сезон без зрителей, чем не доиграть вовсе

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что лучше доиграть этот сезон без зрителей, чем не доиграть вовсе.

В данный момент европейский футбол полностью поставлен на паузу на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.



Чеферин признает, что ситуация выглядит непредсказуемо, однако УЕФА настроен любой ценой доиграть оставшиеся матчи в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, пока не стало слишком поздно.



"Факт в том, что мы не так уж много знаем. Мы ожидаем, как будет развиваться эта ужасная ситуация в мире и особенно в Европе".



"Футбол не тот без фанатов. Несомненно, играть с фанатами лучше, чем без фанатов. Без фанатов футбол абсолютно не тот".



"Но играть без зрителей и смотреть игры по телевизору — это все равно лучше, чем не играть вовсе. В этом нуждаются люди, и мы сможем дать им позитивную энергию".



"Это то, чего хотят люди. Они хотят позитивной энергии. Нужно завершить сезон в июле или августе. Мы не можем сделать это в сентябре или октябре", — цитирует Чеферина Evening Standard.