Бербатов советует Вернеру перейти в "Баварию"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов рекомендовал нападающему "РБ Лейпциг" Тимо Вернеру отвергнуть интерес из Премьер-Лиги и перейти в "Баварию".

Вернер забил 27 голов в 36 матчах за "РБ Лейпциг" в этом сезоне, став лакомой целью для крупнейших клубов Европы. Среди претендентов на Тимо называются "Ливерпуль", "Юнайтед", "Челси", "Манчестер Сити" "Реал" и "Ювентус".



По мнению Бербатова, поигравшего и в Бундеслиге, и в Премьер-Лиге, Вернеру будет лучше не уезжать со своей родины. Димитар считает "Баварию" наиболее подходящим вариантом для Тимо.



"Каждый сезон они выступают в Лиге Чемпионов, и они занимают доминирующее положение в Германии. Если честно, этот переход имеет больше смысла для Вернера, потому что он знает лигу, он известен там, и он гораздо проще освоится в Мюнхене".



"Мое единственное сомнение касается того, что там высокая конкуренция. У них есть Роберт Левандовски, Серж Гнабри, Кингсли Коман, плюс может перейти Лерой Сане, так что у них много похожих игроков на одну-две позиции".



"Но, как я уже сказал, переход в "Баварию" имеет больше смысла для него, чем переезд в Англию, где ему потребовалось бы чуть больше времени, чтобы привыкнуть", — сообщил Бербатов Betfair.