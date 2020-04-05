Ширер вспомнил о сорвавшемся переходе в МЮ

Алан Ширер, лучший бомбардир Премьер-Лиги всех времен, вспомнил о том, как сорвался его переход в "Манчестер Юнайтед".

Ширер сделал себе имя еще в "Блэкберне", забив 130 голов в 171 матче. В 1996 году, находясь в самом расцвете своей карьеры, Алан собирался сделать следующий шаг и выбирал между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом".



В конце концов Ширер отправился в "Ньюкасл", за который наколотил еще 206 мячей и стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен. По словам Алана, Кевин Киган, тогда тренировавший "сорок", оказался убедительнее, чем сэр Алекс Фергюсон, который даже не смог пообещать своему потенциальному новичку роль штатного пенальтиста.



"Хотите верьте, хотите нет, но я провел переговоры с Кевином Киганом и сэром Алексом в один день, у себя дома в Чешире".



"Я встретился с Кевином Киганом утром, и мы очень хорошо поговорили, очень позитивно. Затем делегация "Ньюкасла" уехала, и я принял делегацию "Манчестер Юнайтед", включая сэра Алекса".



"В первую очередь сэр Алекс спросил: "Я вижусь с тобой первым или вторым?" Я ответил, что этим утром виделся с Кевином. Тогда он сказал: "Тогда у меня нет шансов".



"Говоря по-другому, он хотел увидеться со мной первым, и он был расстроен, что не смог этого сделать. Но мы крайне хорошо поговорили, и его слова произвели на меня большое впечатление".



"Я спросил его, смогу ли я исполнять пенальти, а он ответил: "Ну, это делает Эрик (Кантона)". Я сказал: "Я знаю, но смогу ли я исполнять их?" Тогда он посмотрел на меня своим суровым взглядом".



"Далее мне нужно было принять решение. В какой-то момент я был на 90 процентов уверен, что отправлюсь в "Манчестер Юнайтед".



"Но затем через день или два мне снова позвонил Кевин и попросил меня еще об одной встрече. И я подумал: "Я перейду в "Ньюкасл". Это клуб, который я поддерживаю всю свою жизнь", — цитирует Ширера Daily Mirror.