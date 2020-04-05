Ван Де Бек пока не определился с клубом

Полузащитник "Аякса" Донни Ван де Бек обнадежил "Манчестер Юнайтед", заявив, что вопрос с его будущим все еще открыт.

С прошлого лета пресса упорно сватает Ван де Бека в "Реал". Некоторые таблоиды и вовсе утверждают, что Донни уже дал согласие на переезд в Мадрид по окончании этого сезона.



Но на самом деле 22-летний голландец пока не определился со своим будущим и все еще может перейти в "Юнайтед", который интересовался им в январе.



"Играть при солнечной погоде всегда приятно, но нет, я не начал брать уроки испанского. Я до сих пор не сказал "да" кому-либо, поэтому все еще возможно. Я знаю, что у меня есть в "Аяксе" — "Аякс" меня любит, а я люблю "Аякс".



"Клуб, в который я перейду, должен производить позитивное впечатление — не только своим желанием заполучить меня, но и своим игровым стилем, которому я должен соответствовать".



"Конечно, я также хочу знать, что буду получать игровое время", — сообщил Ван де Бек Helden.