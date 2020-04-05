Руни: "Я не должен был ездить на ЧМ-2006"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что ему не следовало ездить на Чемпионат Мира 2006 года.

Участие Руни в ЧМ-2006 оказалось под большим вопросом, когда в апреле против "Челси" Уэйн получил перелом стопы. Однако надежда сборной Англии восстановился раньше срока и все же поехал на международный турнир в Германию.



Руни получил разрешение медиков принять участие во втором матче группового этап против Тринидада и Тобаго, но на одной из последних тренировок перед той игрой надорвал паховые мышцы, предпочтя это утаить.



"На следующий день меня ожидала первая тренировка в общей группе. Не думаю, что кто-либо знает об этом, но мы выполняли пробежку по тренировочному полю, и там лежал мяч. Я не смог устоять".



"Я пнул по мячу с середины поля, целясь в крестовину, и почувствовал надрыв паховых мышц. Я сразу понял, что случилось. Я воскликнул: "О, черт".



"Один из физиотерапевтов молча работал со мной каждый день. Я принимал болеутоляющее. Я никому не хотел рассказывать, потому что куча людей проделали огромную работу, чтобы поставить меня на ноги. Я не сообщил о травме, пока не закончился турнир — надрыв в моем пахе составил шесть сантиметров".



"Оглядываясь назад, я понимаю, что не должен был ездить на тот Чемпионат Мира. Окажись я снова в таком положении, я бы заставил себя остаться дома. То же самое я бы посоветовал Харри Кейну и Маркусу Рэшфорду, если бы Чемпионат Европы прошел этим летом. Если бы они чувствовали, что не в полном порядке, то лучше не рисковать".



"Конечно, это было неосторожно. Но мне было 20 лет, то был мой первый Чемпионат Мира, и люди возлагали на меня такие большие надежды", — пишет Руни в своей колонке в Sunday Times.



Добавим, Руни вышел на замену во втором тайме матча против Тринидада и Тобаго, а затем появлялся с первых минут против Швеции, Эквадора и Португалии, так и не отличившись. Как раз с португальцами Уэйн получил красную карточку, а англичане потерпели поражение в серии пенальти.



