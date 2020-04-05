Капитаны Премьер-Лиги провели кризисное совещание

Кризисное совещание капитанов клубов Премьер-Лиги получилось шумным и хаотичным, не принеся результата.

Напомним, на этой неделе клубы Премьер-Лиги приняли совместное решение рекомендовать своим игрокам отказаться от 30 процентов зарплат, дабы смягчить ущерб от пандемии коронавируса.



Воздействовать на своих футболистов команды собираются через капитанов, в пятницу устроивших совместную видеоконференцию, к которой также подключились главные тренеры и исполнительные директоры клубов.



Как сообщает Daily Mirror, мероприятие началось выступления главы Ассоциации профессиональных футболистов Гордон Тэйлора и исполнительного директора Премьер-Лиги Билла Буша.



Капитанам была показана презентация, которая обосновывает, почему игроков просят отказаться от части своего заработка.



Однако дискуссии как таковой не получилось. На видеосвязи находилось около 70 человек, и нормально пообщаться и выразить свою точку зрения никому толком не удалось. Учитывая это, никаких немедленных решений принято не было.



Вместе с тем 20 капитанов Премьер-Лиги решили взять инициативу в свои руки и организовали чат в WhatsApp только для себя. Лидерами мнений в этой группе выступают Джордан Хендерсон из "Ливерпуля", Марк Нобл из "Вест Хэма" и Трой Дини из "Уотфорда".



По информации издания, игроки совершенно не против понижения своих зарплат, но хотят быть уверены, что сэкономленные деньги пойдут на поддержку нуждающихся, а не останутся в карманах богачей, владеющих клубами.