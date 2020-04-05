Капитаны Премьер-Лиги провели кризисное совещание

Джордан Хендерсон и Трой Дини Кризисное совещание капитанов клубов Премьер-Лиги получилось шумным и хаотичным, не принеся результата.

Напомним, на этой неделе клубы Премьер-Лиги приняли совместное решение рекомендовать своим игрокам отказаться от 30 процентов зарплат, дабы смягчить ущерб от пандемии коронавируса.

Воздействовать на своих футболистов команды собираются через капитанов, в пятницу устроивших совместную видеоконференцию, к которой также подключились главные тренеры и исполнительные директоры клубов.

Как сообщает Daily Mirror, мероприятие началось выступления главы Ассоциации профессиональных футболистов Гордон Тэйлора и исполнительного директора Премьер-Лиги Билла Буша.

Капитанам была показана презентация, которая обосновывает, почему игроков просят отказаться от части своего заработка.

Однако дискуссии как таковой не получилось. На видеосвязи находилось около 70 человек, и нормально пообщаться и выразить свою точку зрения никому толком не удалось. Учитывая это, никаких немедленных решений принято не было.

Вместе с тем 20 капитанов Премьер-Лиги решили взять инициативу в свои руки и организовали чат в WhatsApp только для себя. Лидерами мнений в этой группе выступают Джордан Хендерсон из "Ливерпуля", Марк Нобл из "Вест Хэма" и Трой Дини из "Уотфорда".

По информации издания, игроки совершенно не против понижения своих зарплат, но хотят быть уверены, что сэкономленные деньги пойдут на поддержку нуждающихся, а не останутся в карманах богачей, владеющих клубами.


Метки капитаны, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2020 18:00

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  1. blackdreamer 05.04.2020 18:16 # blackdreamer
    ловим в ветке лфк хейтеров которые после своих комментов пойдут пердолить друг друга в очко

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  2. kojan 05.04.2020 18:13 # kojan
    кто такой хрендерсон, его-то свой клуб-шарамыжка держит за второсортный геморрой...

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  3. fc-oil 05.04.2020 18:07 # fc-oil
    Портовый косолапый капитан опять какие-то махинации мутит. Даже не удивлюсь, если этот скаузер унесет банк и зарядит все собранные 30% в 1хебет.

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  4. xah 05.04.2020 18:01 # xah
    Ливерпуль знатно опозорился

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