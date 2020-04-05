Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер устроил секс-оргию — за день до того, как обратился к болельщикам и призвал соблюдать самоизоляцию.

Ранее в этом году Уолкер расстался со своей многолетней подружкой Энни Килнер — Кайл изменял своей возлюбленной с моделью Лорин Гудмен, которая сейчас ожидает ребенка от игрока сборной Англии.



Уолкер продолжил свои любовные приключения, даже несмотря на пандемию коронавируса. Как сообщает The Sun, на прошлой неделе Кайл устроил трехчасовой секс-марафон со своим другом и двумя проститутками в роскошных апартаментах, стоимость аренды которых составляет 8 тысяч фунтов в месяц. Девушки получили за свою работу 2.2 тыс. фунтов наличными.



Примечательно, что уже на следующий день после этой оргии экс-защитник "Тоттенхэма" обратился к своим подписчикам в социальных сетях, призвав сидеть дома и держать дистанцию от других людей.



По всей видимости, теперь 29-летнего Уолкера ждет серьезный штраф от клуба за нарушение карантина. Сам Кайл уже подтвердил достоверность этой истории, накануне выпустив официальное заявление с извинениями.



"Кайл пробил дно своим поведением. Его тренер будет в ярости, и это справедливо", — цитирует свой источник издание.