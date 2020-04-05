Грей советует МЮ взять Грилиша на место Погба

Джек Грилиш Бывший нападающий "Астон Виллы" Энди Грей посоветовал "Манчестер Юнайтед" пригласить полузащитника Джека Грилиша на место Поля Погба.

В этом сезоне Погба сыграл считанное количество матчей за "красных дьяволов" из-за проблем с лодыжкой и, по слухам, по-прежнему хочет покинуть "Олд Траффорд".

Если за Поля можно будет выручить 100 миллионов фунтов, то так и нужно поступить, считает Грей. А вырученные деньги Энди потратил бы на капитана "вилланов".

"Мы не знаем, каким футбол будет после этого кризиса. Мы не знаем, будет ли футбол прежним и что будет с ценами на игроков".

"Но когда пыль уляжется, я бы без колебаний продал Погба за 100 миллионов фунтов и пригласил Грилиша за 70 миллионов, если это будет возможно", — сообщил Грей The Sun.


Метки Астон Вилла, Грей, Грилиш, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2020 12:00

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  1. januzaj00 05.04.2020 12:58 # januzaj00
    Бухарик на замену шоколадной модели. Достойно

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  2. artalehman 05.04.2020 12:05 # artalehman
    Еще можно Шмейхела взять на место Лингарда, статистика все равно одинаковая.

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  3. quavo 05.04.2020 12:03 # quavo
    и грилиша и погба

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