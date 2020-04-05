Грей советует МЮ взять Грилиша на место Погба

Бывший нападающий "Астон Виллы" Энди Грей посоветовал "Манчестер Юнайтед" пригласить полузащитника Джека Грилиша на место Поля Погба.

В этом сезоне Погба сыграл считанное количество матчей за "красных дьяволов" из-за проблем с лодыжкой и, по слухам, по-прежнему хочет покинуть "Олд Траффорд".



Если за Поля можно будет выручить 100 миллионов фунтов, то так и нужно поступить, считает Грей. А вырученные деньги Энди потратил бы на капитана "вилланов".



"Мы не знаем, каким футбол будет после этого кризиса. Мы не знаем, будет ли футбол прежним и что будет с ценами на игроков".



"Но когда пыль уляжется, я бы без колебаний продал Погба за 100 миллионов фунтов и пригласил Грилиша за 70 миллионов, если это будет возможно", — сообщил Грей The Sun.