УЕФА установил дедлайн для Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что Лига Чемпионов и Лиги Европы должны обрести своих победителей к 3 августа, иначе еврокубковый сезон будет аннулирован.

Как известно, оба еврокубковых турнира были остановлены из-за пандемии коронавируса, достигнув стадии 1/8 финала. В первом из них все еще выступают "Манчестер Сити" и "Челси", во втором — "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон".



В данный момент ситуация выглядит непредсказуемой, поэтому УЕФА держит в уме все возможные сценарии, включая худший.



"К 3 августа оба турнира должны быть полностью завершены. Мы оказались в беспрецедентной ситуации и должны быть гибкими. Мы можем играть в те же дни, что и местные лиги — даже в одно время с ними".



"У нас есть несколько различных планов — по возобновлению Лиги Чемпионов и Лиги Европы в мае, июне, июле. А также план на случай, если оставшиеся матчи не будут сыграны вовсе".



"Все это зависит от ситуации в каждой конкретной стране и того, позволят ли они завершить соревнования. Если они скажут "нет" футбольным матчам, мы ничего не сможем поделать. Доигрывать в сентябре или октябре — это уже слишком поздно", — сообщил Чеферин ZDF.