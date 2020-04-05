Гари Кэхилл: "Не уважаю Сарри"

Защитник "Кристал Пэлас" Гари Кэхилл рассказал о своей обиде на итальянского тренера Маурицио Сарри, из-за которого ему пришлось покинуть "Челси".

Присоединившись к "Челси" в январе 2012, Кэхилл успел выиграть восемь больших трофеев, прежде чем прошлым летом — в статусе капитана "синих" — не покинул "Стэмфорд Бридж" свободным агентом.



В своем последнем сезоне в "Челси" опытный англичанин сыграл лишь восемь матчей во всех соревнованиях, и такое недоверие со стороны Сарри, который прошлым летом сам покинул лондонский клуб, крайне раздражало Гари.



"Мы со сборной ездили на Чемпионат Мира 2018 года и добрались там до полуфинала, поэтому я пропустил предсезонный период. Оглядываясь теперь назад, я понимаю, что это сыграло важную роль".



"Сарри очень строго следовал своей тактике — возможно, даже чересчур, а я пропустил все это".



"Я был отброшен назад. Если быть предельно честным, посреди сезона наши отношения разрушились. Я не думаю, что после этого их можно было поправить".



"Сложно иметь уважение к тому, кто сделал такие вещие, которые сделал он. Однако я очень уважаю клуб и игроков".



"Было неправильно обращаться таким образом со мной, заметной фигурой в раздевалке и капитаном. Я бы без проблем осилил нужные вещи".



"Оставаясь вне игры по какой-либо причине — из-за плохой формы, из-за плохо сыгранного матча или из-за того, что кто-то играет лучше тебя, — у себя в голове я знал, что вернусь на свой уровень, если ты дашь мне провести четыре-пять матчей подряд. Это бесило меня больше всего. Я бы воспользовался своим шансом".



"Я сгорал от внутреннего желания играть. Дай мне пять матчей, и ты не посмеешь забрать у меня футболку".



"Игрок обязан обладать таким высокомерием. Проблема в том, что он так и не дал мне этих матчей", — сообщил Кэхилл Daily Mail.