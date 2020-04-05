Игало подтвердил, что хочет остаться в "Юнайтед"

Нападающий Одион Игало подтвердил, что надеется остаться в "Манчестер Юнайтед" после завершения своей аренды.

Присоединившись к "Юнайтед" в заключительные минуты зимнего трансферного окна на правах аренды из "Шанхай Шеньхуа", Игало успел забить четыре гола в восьми матчах за команду Оле Гуннара Сульшера.



По слухам, аренда Одиона рассчитана только до 31 мая, однако при поддержке ФИФА "красные дьяволы" надеются продлить соглашение с "Шанхай Шеньхуа" до окончания своего сезона.



Также поговаривают, что "Шанхай Шеньхуа" собирается предложить 30-летнему нигерийцу новый контракт до 2024 года с заплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.



Оставшись на "Олд Траффорд", Игало едва ли сможет рассчитывать на зарплату более 100 тыс. фунтов в неделю, однако Одион все равно хочет заключить постоянный контракт с клубом своей мечты.



"Конечно", — лаконично ответил Игало в серии вопросов и ответов в твиттере.