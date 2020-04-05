"Тоттенхэм" нацелен на Виллиана и Жиру

"Тоттенхэм" надеется переманить вингера Виллиана и нападающего Оливье Жиру из "Челси" грядущим летом.

Виллиан не делает секрета из того, что его карьера в "Челси" близится к концу — клуб и игрок не смогли договориться о новом контракте, а действующий истекает грядущим летом.



Ранее 31-летний бразилец говорил, что предпочитает остаться в Англии, и этим готов воспользоваться "Тоттенхэм", в 2013 году проигравший борьбу за Виллиана как раз "Челси".



В услугах Виллиана также заинтересован "Арсенал", однако TEAMtalk утверждает, что "шпоры" готовы предложить экс-игроку "Анжи" более выгодные условия. Еще один важный фактор — это персона главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо, с которым вингер поработал на "Стэмфорд Бридж".



Также "Тоттенхэм" нацелен на Жиру, который, как и Виллиан, вскоре должен стать свободным агентом. По информации издания, "шпоры" собираются предложить Оливье двухлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



При этом у 33-летнего француза есть множество других предложений — в том числе со своей родины и из Италии.