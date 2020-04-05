"Арсенал" уверен в сделке по Райану Фрэйзеру

Райан Фрэйзер "Арсенал" уверен, что подпишет вингера "Борнмута" Райана Фрэйзера грядущим летом на правах свободного агента.

Фрэйзер был одним из ключевых игроков команды Эдди Хау в последние годы, став вторым после Эдена Азара лучшим ассистентом Премьер-Лиги в прошлом сезоне (14 передач).

В этом сезоне Райан выглядит не слишком убедительно, забив один гол и отдав четыре результативные передачи в 32 матчах за "вишенок", однако это не ослабило интерес "канониров".

Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, Фрэйзер давно находится на радаре у "Арсенала", и на "Эмирейтс" уверены, что грядущим летом, наконец, подпишут игрока сборной Шотландии, несмотря на интерес к тому со стороны множества других клубов.

Переход Фрэйзера безо всякой компенсации стал бы большой трансферной удачей для "Арсенала", учитывая крайне ограниченный бюджет главного тренера "канониров" Микеля Артеты.


Метки Арсенала, Борнмут, Фрэйзер

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2020 07:00

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