"Арсенал" уверен в сделке по Райану Фрэйзеру

"Арсенал" уверен, что подпишет вингера "Борнмута" Райана Фрэйзера грядущим летом на правах свободного агента.

Фрэйзер был одним из ключевых игроков команды Эдди Хау в последние годы, став вторым после Эдена Азара лучшим ассистентом Премьер-Лиги в прошлом сезоне (14 передач).



В этом сезоне Райан выглядит не слишком убедительно, забив один гол и отдав четыре результативные передачи в 32 матчах за "вишенок", однако это не ослабило интерес "канониров".



Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, Фрэйзер давно находится на радаре у "Арсенала", и на "Эмирейтс" уверены, что грядущим летом, наконец, подпишут игрока сборной Шотландии, несмотря на интерес к тому со стороны множества других клубов.



Переход Фрэйзера безо всякой компенсации стал бы большой трансферной удачей для "Арсенала", учитывая крайне ограниченный бюджет главного тренера "канониров" Микеля Артеты.