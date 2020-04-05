Саутгейт согласился получать на 30 процентов меньше

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт согласился на 30-процентное понижение своей зарплаты.

По итогам состоявшейся в пятницу видеоконференции клубы Премьер-Лиги решили попросить своих игроков отказаться от 30 процентов заработка, дабы помочь преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.



От такой же доли своей зарплаты добровольно откажется Саутгейт, который из-за переноса Евро-2020 и отмены всех международных матчей рискует на целый год остаться без работы, если не считать скаутскую деятельность. Официальное подтверждение этому должно поступить на предстоящей неделе, сообщает Sky Sports.



"Мы до сих пор точно не знаем, каковы будут финансовые последствия пандемии коронавируса. И мы, будучи организацией, чья деятельность не заточена на извлечение прибыли, хотим поступить подобающим образом и поддержать нуждающихся и наших сотрудников. Вскоре мы объявим о наших следующих шагах", — гласит заявление Ассоциации.