Капелло не может забыть гол-фантом Лэмпарда

Фрэнк Лэмпард Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло заявил, что ему до сих пор не дает покоя гол-фантом Фрэнка Лэмпарда против Германии на Чемпионате Мира 2010 года.

Тот памятный матч 1/8 финала ЧМ-2010 завершился победой немцев со счетом 4:1, но все бы могло сложиться иначе, если бы забитый по всем правилам гол Лэмпарда на 39-й минуте был засчитан.

Тогда судейская бригада откровенно прозевала дальний удар нынешнего наставника "Челси" и была вынуждена гадать, в итоге приняв ошибочное решение, чем был шокированы переполненный стадион и многие миллионы телезрителей — а также Капелло, который до сих пор об этом вспоминает.

"Думаю, та сборная Германии была молодой командой, очень молодой. Когда молодая команда ведет 2:0, а затем счет становится 2:2, у него возникают психологические проблемы. Мы же, напротив, получили бы огромный импульс".

"Но этому не суждено было случиться (потому что гол Лэмпарда не был засчитан), и я не могу выкинуть это из головы. Это до сих пор не дает мне покоя".

"Я бы хотел увидеть второй тайм, будь тот гол засчитан. Мы попали в перекладину, мы имели моменты, но после перерыва они забили третий и затем четвертый".

"Я предчувствовал это: мы увеличивали давление, становились лучше, а затем сравняли счет, но наш гол не засчитали. Мы трудились два года, а из-за ошибки кого-то другого отправились домой", — сообщил Капелло The Guardian.


Метки видео, Капелло, Лэмпард, сборная Англии, сборная Германии, ЧМ-2010

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2020 23:00

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  1. ry-l 04.04.2020 23:58 # ry-l
    Обоссанные судьи. Величайший гол всех времен украли у Супер Френки

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  2. normalyok 04.04.2020 23:52 # normalyok
    беспредел! это не срвнивается с тем голом в 66м. г.,тогда мяч на линии или нет-разница в 2 см. была, а здесь полметра залетел-вообще без вопросов..\судилы-вы мудилы!

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  3. sausage 04.04.2020 23:19 # sausage
    Обидно конечно и для него, как тренера сборной того периода, и для всех игроков и болельщиков сборной, но по большому счёту ответочка за 66-й год вполне справедливая. Надо принять и простить.

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  4. mancunia-planet 04.04.2020 23:19 # mancunia-planet
    Безобразие ваще!

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