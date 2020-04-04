Капелло не может забыть гол-фантом Лэмпарда

Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло заявил, что ему до сих пор не дает покоя гол-фантом Фрэнка Лэмпарда против Германии на Чемпионате Мира 2010 года.

Тот памятный матч 1/8 финала ЧМ-2010 завершился победой немцев со счетом 4:1, но все бы могло сложиться иначе, если бы забитый по всем правилам гол Лэмпарда на 39-й минуте был засчитан.



Тогда судейская бригада откровенно прозевала дальний удар нынешнего наставника "Челси" и была вынуждена гадать, в итоге приняв ошибочное решение, чем был шокированы переполненный стадион и многие миллионы телезрителей — а также Капелло, который до сих пор об этом вспоминает.



"Думаю, та сборная Германии была молодой командой, очень молодой. Когда молодая команда ведет 2:0, а затем счет становится 2:2, у него возникают психологические проблемы. Мы же, напротив, получили бы огромный импульс".



"Но этому не суждено было случиться (потому что гол Лэмпарда не был засчитан), и я не могу выкинуть это из головы. Это до сих пор не дает мне покоя".



"Я бы хотел увидеть второй тайм, будь тот гол засчитан. Мы попали в перекладину, мы имели моменты, но после перерыва они забили третий и затем четвертый".



"Я предчувствовал это: мы увеличивали давление, становились лучше, а затем сравняли счет, но наш гол не засчитали. Мы трудились два года, а из-за ошибки кого-то другого отправились домой", — сообщил Капелло The Guardian.



