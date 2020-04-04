Игроки Премьер-Лиги согласились на понижение зарплат

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) пообещала, что игроки окажут "существенную финансовую поддержку", отказавшись от части своего заработка.

Ранее на текущей неделе профсоюз игроков высказался против снижения зарплат, несмотря на кризис, из-за чего звезды Премьер-Лиги подверглись еще большему порицанию со стороны общества и властных кругов.



Накануне Премьер-Лига даже выпустила заявление, в котором все 20 клубов договорились провести беседы со своими игроками о необходимости снижения зарплат на 30 процентов.



Под давлением общественности и клубов PFA сделала шаг назад, заверив, что игроки все-таки пойдут на уступки и всегда собирались это сделать.



"Все игроки Премьер-Лиги хотят оказать и окажут существенную финансовую поддержку в эти беспрецедентные времена".



"Все игроки Премьер-Лиги полностью осознают свои роли и обязанности в обществе во время текущего кризиса. Они глубоко сопереживают тем, кто страдает денежно и своим здоровьем в данный момент".



"Мы вели переговоры о том, как игроки могут наилучшим образом помочь в эти кризисные времена, еще до заявления Премьер-Лиги накануне", — сообщает PFA.