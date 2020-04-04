Клубы Премьер-Лиги потеряют 762 млн. фунтов, если сезон не возобновится

Клубы Премьер-Лиги потеряют 762 миллиона фунтов на телевизионных трансляциях, если сезон 2019/20 не будет доигран.

Ранее днем состоялась видеоконференция между Премьер-Лигой и Ассоциацией профессиональных футболистов (PFA).



В ходе этого мероприятия, сообщает BBC, Премьер-Лига объяснила, почему просит игроков отказаться от 30 процентов своего заработка.



Премьер-Лига не в состоянии понизить зарплаты игроков своим решением — футболисты должны сделать это добровольно, дабы помочь клубам справиться с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. На следующей неделе переговоры насчет этого продолжатся.



Если сезон так и не будет доигран, бродкастеры смогут потребовать от Премьер-Лиги неустойку в размере 762 млн. фунтов. Также клубы высшего английского дивизиона потеряют сотни миллионов фунтов в спонсорских контрактах и доходах от проведения матчей.



В ходе видеоконференции Премьер-Лига также сообщила о намерении доиграть оставшиеся матчи без зрителей.