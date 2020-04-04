Клубы Премьер-Лиги потеряют 762 млн. фунтов, если сезон не возобновится

Мяч Премьер-Лиги Клубы Премьер-Лиги потеряют 762 миллиона фунтов на телевизионных трансляциях, если сезон 2019/20 не будет доигран.

Ранее днем состоялась видеоконференция между Премьер-Лигой и Ассоциацией профессиональных футболистов (PFA).

В ходе этого мероприятия, сообщает BBC, Премьер-Лига объяснила, почему просит игроков отказаться от 30 процентов своего заработка.

Премьер-Лига не в состоянии понизить зарплаты игроков своим решением — футболисты должны сделать это добровольно, дабы помочь клубам справиться с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. На следующей неделе переговоры насчет этого продолжатся.

Если сезон так и не будет доигран, бродкастеры смогут потребовать от Премьер-Лиги неустойку в размере 762 млн. фунтов. Также клубы высшего английского дивизиона потеряют сотни миллионов фунтов в спонсорских контрактах и доходах от проведения матчей.

В ходе видеоконференции Премьер-Лига также сообщила о намерении доиграть оставшиеся матчи без зрителей.


Метки PFA, Премьер-Лига, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2020 21:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 04.04.2020 22:20 # fc-oil
    Обнулить вместе зеропуком. 30 лет ждали и еще подождут, не беда.

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  2. flamic 04.04.2020 22:10 # flamic
    оно того стоит

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  3. nikitoid 04.04.2020 21:23 # nikitoid
    А болельщикам Челси плевать, главное что бы Ливерпуль не стал чемпионом. Убытки клуба - ничто.

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