Роуз уверен, что игроки Премьер-Лиги без проблем откажутся от части зарплат

Защитник "Ньюкасла" Данни Роуз заявил, что без проблем откажется от части своей зарплаты в связи с пандемией коронавируса, как и другие игроки.

Накануне было объявлено, что клубы Премьер-Лиги приняли совместное решение поговорить со своими игроками о снижении зарплат на 30 процентов.



По слухам, не все футболисты готовы отказаться от части заработка, дабы помочь своим клубам преодолеть кризис, однако Роуз таких не знает.



"Все мы хотим что-нибудь предпринять. Я могу говорить только за себя, но я бы без проблем пожертвовал любую часть своей зарплаты на благо тех людей, которые сражаются на передовой и которые пострадали от того, что происходит в данную минуту".



"Такое впечатление, словно нас прижали к стенке. Мы начали переговоры между собой еще до всех этих комментариев. Я поддерживаю связь с Джорданом Хендерсоном по телефону, и он упорно трудится, чтобы что-нибудь предпринять".



"Людям, которые не имеют отношения к футболу, просто не следовало высказываться насчет того, что игроки должны делать со своими деньгами. Я нахожу это нелепым", — сообщил Роуз BBC.