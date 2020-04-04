Радриццани рассказал, будет ли "Лидс" куплен ПСЖ

Владелец "Лидса" Андреас Радриццани прокомментировал слухи о том, что боссы ПСЖ хотят купить его клуб.

Достоверно известно, что Радриццани состоит в близких отношениях с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хеллаифи.



Согласно слухам, инвесторы из Qatari Sports Investment готовы инвестировать в "Лидс", сделав лидеров Чемпионшипа своим дочерним клубом, однако Андреа считает, что подобные разговоры преждевременны.



"Эти слухи ходят уже более года. Правда в том, что у нас хорошие отношения на личном уровне".



"У нас есть желание что-нибудь предпринять вместе — возможно, даже в футболе, но в данный момент никакой конкретики. В последние несколько недель все планы были отложены".



"Мое желание состоит в том, чтобы вернуть "Лидсу" славные дни и сделать клуб грозной силой в Премьер-Лиге. А для этого нам нужны партнеры, помимо "Сан-Франциско Форти Найнерс". Мы проанализируем это, когда повысимся в классе", — цитирует Радриццани Daily Star.