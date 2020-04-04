Радриццани рассказал, будет ли "Лидс" куплен ПСЖ

Андреа Радриццани и Марсело Бьелса Владелец "Лидса" Андреас Радриццани прокомментировал слухи о том, что боссы ПСЖ хотят купить его клуб.

Достоверно известно, что Радриццани состоит в близких отношениях с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хеллаифи.

Согласно слухам, инвесторы из Qatari Sports Investment готовы инвестировать в "Лидс", сделав лидеров Чемпионшипа своим дочерним клубом, однако Андреа считает, что подобные разговоры преждевременны.

"Эти слухи ходят уже более года. Правда в том, что у нас хорошие отношения на личном уровне".

"У нас есть желание что-нибудь предпринять вместе — возможно, даже в футболе, но в данный момент никакой конкретики. В последние несколько недель все планы были отложены".

"Мое желание состоит в том, чтобы вернуть "Лидсу" славные дни и сделать клуб грозной силой в Премьер-Лиге. А для этого нам нужны партнеры, помимо "Сан-Франциско Форти Найнерс". Мы проанализируем это, когда повысимся в классе", — цитирует Радриццани Daily Star.


Метки Лидс, ПСЖ, Радриццани

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2020 18:00

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  1. frisby 04.04.2020 18:58 # frisby
    вернутся в следующем сезоне в АПЛ и будут пердолить помойку унайтед как в былые времена. как сейчас сосед пердолит в сракотан kojan за банку антисептика, маску и палтарачку Оболони. привитание тибе дырявый какол

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