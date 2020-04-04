Радриццани рассказал, будет ли "Лидс" куплен ПСЖ
Владелец "Лидса" Андреас Радриццани прокомментировал слухи о том, что боссы ПСЖ хотят купить его клуб.
Достоверно известно, что Радриццани состоит в близких отношениях с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хеллаифи.
Согласно слухам, инвесторы из Qatari Sports Investment готовы инвестировать в "Лидс", сделав лидеров Чемпионшипа своим дочерним клубом, однако Андреа считает, что подобные разговоры преждевременны.
"Эти слухи ходят уже более года. Правда в том, что у нас хорошие отношения на личном уровне".
"У нас есть желание что-нибудь предпринять вместе — возможно, даже в футболе, но в данный момент никакой конкретики. В последние несколько недель все планы были отложены".
"Мое желание состоит в том, чтобы вернуть "Лидсу" славные дни и сделать клуб грозной силой в Премьер-Лиге. А для этого нам нужны партнеры, помимо "Сан-Франциско Форти Найнерс". Мы проанализируем это, когда повысимся в классе", — цитирует Радриццани Daily Star.
04.04.2020 18:00
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вернутся в следующем сезоне в АПЛ и будут пердолить помойку унайтед как в былые времена. как сейчас сосед пердолит в сракотан kojan за банку антисептика, маску и палтарачку Оболони. привитание тибе дырявый какол
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