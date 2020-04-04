"Бернли" недосчитается 50 млн. фунтов, если сезон не будет доигран
"Бернли" объявил, что недосчитается 50 миллионов фунтов, если сезон Премьер-Лиги 2019/20 не будет возобновлен.
Несмотря на свои скромные возможности, "Бернли" является одним из самых умело управляемых клубов Премьер-Лиги и уже три сезона кряду отражает прибыль. "Бордовые" тратят на зарплаты всего 63 процента своих доходов (87 млн. фунтов), и это лучший показатель в дивизионе.
Однако по итогам сезона 2019/20 "Бернли" рискует уйти в глубокий минус. Падение доходов может составить 50 млн. фунтов, и это еще цветочки относительно некоторых других клубов Премьер-Лиги.
"Учитывая высокую вероятность того, что оставшиеся матчи сезона пройдут без зрителей, "Бернли" лишится около 5 миллионов фунтов".
"Также "бордовые" недополучат до 45 миллионов фунтов в виде призовых от Премьер-Лиги, если сезон не будет доигран. Мы полагаем, что один из других клубов может недосчитаться 100 млн. фунтов", — гласит заявление клуба с "Терф Мур".
04.04.2020 15:00
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куда катится этот мир, АПЛ разыгрывает не титул, а призовые... понятно, что им по барабану жизни и здоровье людей, значение имеют только деньги...
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