Аудитория Sky Sports назвала Мане лучшим игроком сезона 2019/20
Аудитория Sky Sports назвала нападающего "Ливерпуля" Садио Мане лучшим игроком этого сезона Премьер-Лиги.
Во время этой паузы, вызванной пандемией коронавируса, издание Sky Sports устроило голосование для своих читателей, чтобы определить лучшего футболист в кампании 2019/20.
33 процента из более чем 50 тысяч проголосовавших отдали свое предпочтение Мане, который отметился 14 голами и семью результативными передачами за команду Юргена Клоппа в рамках Премьер-Лиги.
Садио лишь на два процента опередил своего одноклубника Джордана Хендерсона, а тройку призеров замкнул полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне (20 процентов).
04.04.2020 14:00
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Последние комментарии:
ахахахахах, хендерсон выше брюйне - земля пухом. А вообще я привык к предвзятому отношению к сити, так то брюйне явно игрок сезона по всем параметрам мане на втором, на 3м фирмино
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То есть сезон уже закончен ?лол
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В следующем сезоне будет Санчо.
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манкобл#ди обоссаны
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