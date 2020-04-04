Аудитория Sky Sports назвала Мане лучшим игроком сезона 2019/20

Садио Мане Аудитория Sky Sports назвала нападающего "Ливерпуля" Садио Мане лучшим игроком этого сезона Премьер-Лиги.

Во время этой паузы, вызванной пандемией коронавируса, издание Sky Sports устроило голосование для своих читателей, чтобы определить лучшего футболист в кампании 2019/20.

33 процента из более чем 50 тысяч проголосовавших отдали свое предпочтение Мане, который отметился 14 голами и семью результативными передачами за команду Юргена Клоппа в рамках Премьер-Лиги.

Садио лишь на два процента опередил своего одноклубника Джордана Хендерсона, а тройку призеров замкнул полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне (20 процентов).

Голосование на лучшего игрока сезона


Метки Sky Sports, Ливерпуль, Мане, награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2020 14:00

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  1. dannylucker 04.04.2020 14:35 # dannylucker
    ахахахахах, хендерсон выше брюйне - земля пухом. А вообще я привык к предвзятому отношению к сити, так то брюйне явно игрок сезона по всем параметрам мане на втором, на 3м фирмино

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  2. edgarkuznetsov 04.04.2020 14:34 # edgarkuznetsov
    То есть сезон уже закончен ?лол

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  3. mancunia-planet 04.04.2020 14:33 # mancunia-planet
    В следующем сезоне будет Санчо.

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  4. jack-willsher 04.04.2020 14:33 # jack-willsher
    манкобл#ди обоссаны

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