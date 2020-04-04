Аудитория Sky Sports назвала Мане лучшим игроком сезона 2019/20

Аудитория Sky Sports назвала нападающего "Ливерпуля" Садио Мане лучшим игроком этого сезона Премьер-Лиги.

Во время этой паузы, вызванной пандемией коронавируса, издание Sky Sports устроило голосование для своих читателей, чтобы определить лучшего футболист в кампании 2019/20.



33 процента из более чем 50 тысяч проголосовавших отдали свое предпочтение Мане, который отметился 14 голами и семью результативными передачами за команду Юргена Клоппа в рамках Премьер-Лиги.



Садио лишь на два процента опередил своего одноклубника Джордана Хендерсона, а тройку призеров замкнул полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне (20 процентов).



