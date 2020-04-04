Каррагер считает, что Кейн должен уйти в топ-клуб сейчас или никогда

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер предупредил нападающего Харри Кейна, что тот не может затягивать со сменой клуба, если решил уйти из "Тоттенхэма".

В прошлый уикенд Кейн прямо заявил, что может покинуть "Тоттенхэм", если не будет чувствовать, что его клуб развивается.



Однако Каррагер вспоминает о том, что уже в июле капитану сборной Англии исполнится уже 27, и у топ-клубов могут появиться сомнения, стоит ли Харри тех 150-200 миллионов фунтов, о которых твердит пресса.



"Куда еще может Кейн оправиться, если не в клубы Манчестера? Да и насколько реален его переход на "Этихад" или "Олд Траффорд"?



"Сити" нужен преемник для Серхио Агуэро, который является великим игроком, но приближается к своему 32-летию. Полагаю, они больше настроены потратиться на игрока, который в начале своего третьего десятка".



"Кейну исполняется 27 в июле. Мы не имеем понятия, когда откроется следующее трансферное окно или когда стартует следующий сезон. Если Кейн не уйдет в скором времени, ситуация усложнится для него".



"Когда игрокам исполняется 28, психологически они воспринимаются уже очень по-другому клубами. Клубы видят их теми, кто ближе к 30 годам. Это означает, что таких игроков уже не перепродать, и они неохотно будут тратить большие деньги", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.