Виллиан ожидает своего ухода из "Челси"

Вингер "Челси" Виллиан подтвердил, что ожидает своего ухода со "Стэмфорд Бридж" грядущим летом и перестал общаться с клубом о новой сделке.

Виллиан выступает за "синих" с 2013 года, однако сейчас от контракта 31-летнего бразильца остаются считанные месяцы.



В данный момент переговоры о продлении сотрудничества находятся в тупике, и ни одна из сторон не желает идти на уступки. Поэтому Виллиан мысленно уже смирился с тем, что покинет "Челси".



"Мое пребывание в этом клубе – это очень красивая история. Я очень люблю этих фанатов и этих людей, которые работают здесь. Во многом я обрел себя именно здесь".



"Каждый знает, что мой контракт истекает через несколько месяцев, поэтому продлить его будет очень сложно. "Челси" предложил мне сделку на два года, я попросил на три, и на этом все закончилось. Мы больше не общаемся, не ведем переговоры".



"Челси" сказал мне, что три года — это невозможно. Так что сейчас есть эта сложность, однако нет ничего невозможного", — цитирует Виллиана Evening Standard.