Виллиан ожидает своего ухода из "Челси"

Виллиан Вингер "Челси" Виллиан подтвердил, что ожидает своего ухода со "Стэмфорд Бридж" грядущим летом и перестал общаться с клубом о новой сделке.

Виллиан выступает за "синих" с 2013 года, однако сейчас от контракта 31-летнего бразильца остаются считанные месяцы.

В данный момент переговоры о продлении сотрудничества находятся в тупике, и ни одна из сторон не желает идти на уступки. Поэтому Виллиан мысленно уже смирился с тем, что покинет "Челси".

"Мое пребывание в этом клубе – это очень красивая история. Я очень люблю этих фанатов и этих людей, которые работают здесь. Во многом я обрел себя именно здесь".

"Каждый знает, что мой контракт истекает через несколько месяцев, поэтому продлить его будет очень сложно. "Челси" предложил мне сделку на два года, я попросил на три, и на этом все закончилось. Мы больше не общаемся, не ведем переговоры".

"Челси" сказал мне, что три года — это невозможно. Так что сейчас есть эта сложность, однако нет ничего невозможного", — цитирует Виллиана Evening Standard.


Метки Виллиан, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2020 12:00

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  1. ibe 04.04.2020 13:03 # ibe
    в Ливерпоол на лавку можно

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  2. martingor 04.04.2020 12:55 # martingor
    правильно бежит с этой помойки,скоро все побегут останется только один безвиз со своим членом у себя во рту в своем гараже где то под Киевом

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  3. ganinilyha 04.04.2020 12:47 # ganinilyha
    Пиздуй-бороздуй, пешеход

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