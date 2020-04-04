Магуайр назвал имена трех лидеров в раздевалке МЮ

Защитник Харри Магуайр назвал имена трех других лидеров в раздевалке "Манчестер Юнайтед", помимо себя.

Несмотря на то, что Магуайр присоединился к "красным дьяволам" лишь прошлым летом, на протяжении большей части сезона он фактически исполняет обязанности капитана команды.



В качестве других больших личностей в раздевалке "Юнайтед" Харри выделяет голкипера Давида Де Хеа, защитника Виктора Линделефа и полузащитника Хуана Мату.



"Для меня огромная честь быть капитаном этого великого клуба. Я не чувствую, что от этого веду себя как-то по-другому. Думаю, парни меня и так замечают и слышат на поле".



"У нас молодой коллектив, и нам нужен опыт, чтобы вести команду вперед. К счастью, у нас есть игроки вроде Виктора, Давида и Хуана, которые очень опытные по меркам раздевалки".



"Мы должны помогать этим молодым парням, чтобы превратиться в команду топ-уровня и начать претендовать на трофеи", — сообщил Магуайр Inside Uited.