Кэхилл: "Артета был тренером, даже как игрок"

Бывший нападающий "Эвертона" Тим Кэхилл рассказал, что всегда видел задатки тренера у Микеля Артеты, который ныне возглавляет "Арсенал".

В свое время Кэхилл и Артета вместе отыграли за "Эвертон" шесть с половиной лет, сформировав отличную связку и став большими друзьями за пределами поля.



Уже тогда Тим видел, что будущее Микеля связано с тренерской работой. Австралиец уверен, что Артета приведет "Арсенал" к успеху.



"Вам достаточно взглянуть на клубы, за которые он поиграл: ПСЖ, "Барселона", "Рейнджерс", "Эвертон" и "Арсенал". Только подумайте о тренерах и игроках, с которыми он там поработал".



"Микель всегда был тренером, даже как игрок. Он принимал всю услышанную информацию и всегда держал в уме другие варианты. При этом он постоянно разговаривал с игроками".



"Он хороший лидер, и у нас с ним установилась хорошая дружба благодаря тому, что мы естественным образом понимали друг друга на поле. Ты всегда знал, куда он будет двигаться и куда отдаст передачу. Мы разговаривали на тренировках и за их пределами, анализировали наших соперников и анализировали свою игру".



"Думаю, это великолепно, что он начал тренировать в "Манчестер Сити", но его уход был неизбежен. Ему нужно было покинуть родное гнездо, и "Арсенал" — удивительный клуб. К сожалению, несмотря на спекуляции, он не отправился в "Эвертон" — клуб, который я люблю, но он удивительным образом трудится в "Арсенале".



"У него есть все атрибуты, чтобы в первую очередь изменить культуру клуба и вернуть "Арсенал" к своему фирменному футболу. Это уже видно по разговорам игроков. Ему потребуется время, но я уверен в его успехе, потому что он пришел в "Арсенал" надолго", — сообщил Кэхилл Sky Sports.