Хименес поведал, сколько за него попросит "Вулверхэмптон"

Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес лично рассказал, сколько может стоить его трансфер грядущим летом.

Хименес блестяще проводит этот сезон, забив 16 голов и отдав девять результативных передач за команду Нуну Эшпириту Санту в Премьер-Лиге и Лиге Европы.



Согласно слухам, своей игрой Рауль привлек внимание "Манчестер Юнайтед" и "Реала", и заинтересованным клубам придется постараться, чтобы заполучить 28-летнего мексиканца.



"Волки" купили меня за 40 миллионов евро (34.5 млн. фунтов), и они не продадут меня за меньшую сумму".



"В моем контракте нет пункта об отступных, но для английских клубов это обычное дело", — приводит слова Хименеса The Sun.