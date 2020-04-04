Де Лигт не перейдет в "Юнайтед"

Тесть Маттейса Ди Лигт опроверг слухи о том, что защитник "Ювентуса" может перейти в "Манчестер Юнайтед" после всего одного сезона в Турине.

Блеснув с "Аяксом" в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне, летом Де Лигт присоединился к "Ювентусу",где пока выглядит не слишком убедительно. Маттейс отметился лишь 17 появлениям в стартовом составе в рамках Серии А.



На днях в английской прессе появились слухи, что "Юнайтед" может вернуться за Де Лигтом, использовав встречный интерес "Ювентуса" к полузащитнику "красных дьяволов" Полю Погба. Однако этому обмену не бывать.



"Это просто слухи и только. Здесь не о чем говорить. Маттейс совершенно не жалеет, что выбрал "Юве", он и Аннеки наслаждаются жизнью в Турине и собираются провести в Италии больше времени", — сообщил тесть Де Лигта и экс-игрок "Аякса" Кейе Моленаар Tuttojuve.