Тренер "Ливерпуля" по аутам готов уйти к конкурентам

Тренер "Ливерпуля" по вбросу аутов Томас Гроннемарк заявил, что готов поработать с конкурентами "красных" по Премьер-Лиге в следующем сезоне.

Последние 18 месяцев Гроннемарк тесно сотрудничает с командой Юргена Клоппа, хотя и не состоит в тренерском штабе "Ливерпуля".



Поначалу приглашение специалиста столь узкого профиля выглядело нелепым, однако со временем Томас доказал, что ввод мяча в игру от бровки — это гораздо более важный навык, что многие думают.



В данный момент датчанин находится в процессе формирования планов на следующий сезон и открыт к работе с каким-нибудь другим клубом Премьер-Лиги.



"Я пока не знаю. Может быть, я поработаю с "Тоттенхэмом" или "Манчестер Юнайтед" в следующем году. Я ни к кому не привязан, я фрилансер".



"Я лишь не позволяю себе работать с прямыми конкурентами в течение одного сезона, таково мое правило. По этой причине я уже отклонил предложение от топ-клуба из Англии в нынешнем сезоне".



"Также я очень бы хотел попробовать себя в Германии. Я не знаю там никого, кто бы так же профессионально занимался аутами. Хотя, конечно, все больше и больше людей проникаются этим, и некоторые из помощников тренеров начинают уделять внимание этому аспекту игры", — сообщил Гроннемарк Kicker.