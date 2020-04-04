Когда футбол отменила война

"Ливерпуль" находится всего в двух победах от первого за 30 лет чемпионства, но все еще есть вероятность того, что сезон 2019/20 будет отменен. Ранее такое случалось лишь однажды — по причине присоединения Великобритании к военным действиям во Второй мировой войне, но как только большой футбол вернулся на английские поля, чемпионом как раз стал мерсисайдский клуб.

"Ливерпуль" может завоевать свой первый чемпионский титул в истории Премьер-Лиги, но ввиду непредсказуемости ситуации с пандемией коронавируса нельзя исключать, что этот сезон так и не будет доигран. Пока что весь футбол в Англии закрыт на карантин до мая, а реалистичной датой возобновления чемпионата называют июнь.



Если английский футбол все же вернется 1 июня, то пауза в календаре составит 83 дня — с момента последней официальной игры, состоявшейся 9 марта между "Лестером" и "Астон Виллой". Это будет новый рекорд самого длительного ожидания следующего матча, так как ранее "Бирмингему", "Болтону" и "Манчестер Сити" приходилось ждать 70 дней, чтобы сыграть следующий раз в условиях "Больших заморозков" 1962/63 годов.







В том сезоне, в условиях самой холодной с 1740 года английской зимы, было много переносов, которые серьезно ударили по Кубку Англии, но сезон все же удалось завершить. Примечательно, что для проведения 32 матчей 3-го раунда Кубка Англии игры пришлось переносить 261 раз!



Сам финал Кубка Англии пришлось перенести на три недели, но, по крайней мере, чемпионат и национальный кубок были разыграны — чемпионом стал "Эвертон", а в самом длительном розыгрыше Кубка Англии победил "Манчестер Юнайтед".



Отменялся же сезон в истории английского футбола только один раз. В период с 1915 по 1919 года футбол был приостановлен из-за Первой мировой войны, но Великобритания вошла в нее 4 августа 1914 года, и это не повлияло на завершение сезона 1914/15, который был сыгран в полной мере и завершился победой "Эвертона". Отменили — а, вернее, просто не начинали — уже новый сезон. В нем не было сыграно ни одного официального матча.



Единственным же прерванным и не завершенным полностью чемпионатом был сезон 1939/40, не выдержавший испытания началом Второй мировой войны, в которую Британия вступила 3 сентября 1939 года, когда в чемпионате было сыграно три тура. Понятное дело, что лидировавший на тот момент "Блэкпул" не был признан чемпионом. На последнем месте тогда находился "Лидс", который все же вылетел в первом после завершения войны сезоне, спустя семь лет.



В 1939 году успели сыграть только первые раунды отбора к Кубку Англии, который также был отменен. Многие футболисты пошли добровольцами на фронт, многие пошли работать на военные заводы, а в футбол в Англии все же играли, но — в неофициальных матчах, в специальных региональных лигах. Более того, составы команд сильно изменились, и игроки бродили по клубам, принимая участие в матчах в качестве "приглашенных игроков". По факту, спортивная составляющая данных матчей отходила на второй план, а главным был развлекательный акцент — футболисты старались поднять моральный дух населения и хоть немного отвлечь людей от мрачных мыслей, связанных с войной и регулярными бомбежками.



Сейчас, когда идет война с невидимым врагом, и пока что нет ясности в сроках завершения пандемии, все еще не исключен вариант, что чемпионат не будет доигран. Но вот что интересно — в 1946 году, когда чемпионат Англии возобновился в традиционном формате, первым послевоенным чемпионом стал как раз "Ливерпуль". Турнир проходил в сложных условиях, так как зима была очень холодной и случилось немало переносов. В итоге "Ливерпуль" стал чемпионом только через две недели после того, как сыграл свой последний матч.



Турнирная ситуация сложилась таким образом, что на чемпионство на финише претендовали сразу четыре команды: "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Стоук" и "Вулверхэмптон". Именно с "волками" ,которые на определенном отрезке чемпионата опережали всех на 11 очков, и играл в своем последнем матче сезона "Ливерпуль". "Волкам" победа гарантировала чемпионский титул, но они уступили 1:2, после чего на первое место вышел "Ливерпуль".



Тем не менее, сохранял шансы на то, чтобы обойти мерсисайдцев на финише "Стоук", у которого оставалась игра в запасе с "Шеффилд Юнайтед", вынесенная на 14 июня. Этот матч был одним из 140 перенесенных в том сезоне и должен был окончательно утвердить расстановку команд в турнирной таблице. "Стоук" отставал от "Ливерпуля" на два очка, но имел лучшую разницу забитых/пропущенных и мог опередить "красных" в случае победа над "клинками", которые в любом случае оставались шестыми.



Как это часто случалось в английском футболе в старые времена, выиграла как раз немотивированная вроде бы команда, а "Стоук" остался лишь на четвертом месте, не попав даже в число призеров, коими стали также "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон". В составе чемпионов играли такие легенды "Ливерпуля", как Боб Пейсли и Билли Лидделл, а менеджером клуба был Джордж Кэй.







"Вулверхэмптон" был одной из сильнейших команд послевоенного времени, и в том сезоне, кроме третьего места, "волки" могли похвастать также тем, что именно у них выступал лучший бомбардир чемпионата — Деннис Уэсткотт. Персона форварда, забившего в том сезоне 38 мячей, сыграв всего 35 матчей, интересна ввиду того, что ранее он был фигурантом одной истории, связанной с весьма экзотическим "допингом".



В "Вулверхэмптоне" некоторое время работал менеджером майор Фрэнк Бакли, который практиковал инъекции с частичками яиц обезьяны своим игрокам, чем по легенде и объясняется невероятная форма Уэсткотта в сезоне 1946/47. Впрочем, майор Бакли покинул "Вулверхэмптон" в 1944 году вместе с российским доктором Сергеем Вороновым, который как раз и делал новомодные уколы, но данный эксперимент проводился и в ряде других клубов — в частности, в "Портсмуте".



Бакли позже рассказывал об "обезьяньих инъекциях": "Честно говоря, я довольно скептически отнесся к этой идее и подумал, что лучше всего испробовать данную методику на себе. Процедура длилась три или четыре месяца. Задолго до того, как все закончилось я начал чувствовать, что это действительно полезная процедура, и спросил у игроков, не хотят ли они присоединиться. В итоге данная процедура стала всеобщей на "Молинью".



Хоть Бакли и покинул "Вулверхэмптон" в 1944 году, но результативность Уэсткотта в первом официальном сезоне после войны породила ряд легенд о волшебных инъекциях, и в ряде других клубов стали пользоваться услугами доктора Сержа Вороноффа, как его называли в Британии.



"Предполагалось, что эта медицинская процедура будет способствовать улучшению физических показателей игроков", — вспоминает историк Пол Димео в книге "Истории употребления наркотиков в спорте". "Совершенно точно известно, что менеджер "Портсмута" Джек Тинн последовал примеру Бакли в "Вулверхэмптоне", но говорили о том, что данная методика применялась и в других клубах".



Деннис Уэсткотт играл в "Вулверхэмптоне" до 1948 года, забив в общей сложности 105 голов за "волков", а затем отличался не менее стабильной результативностью в "Блэкберне", "Манчестер Сити" и "Честерфилде". В 1960 году он умер в возрасте 43 лет от лейкемии.



Надеемся, что борьба с пандемией коронавируса в Британии и по всему миру будет успешной, и сезон 2019/20 все же будет завершен хоть в каком-то виде. Если еще недавно футбол без зрителей казался чем-то постным, то сейчас, когда на радарах остались только чемпионаты Белоруссии и Никарагуа, возобновление матчей в Премьер-Лиге, пускай в телевизионном формате, будет настоящим подарком для поклонников футбола и сигналов возвращения нормальной жизни.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru