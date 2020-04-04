"Арсенал" поддерживает идею доиграть сезон

"Арсенал" сделал официальное заявление о том, что клуб поддерживает идею доиграть этот сезон.

В минувший четверг УЕФА предупредил Премьер-Лигу и другие европейские лиги, что не допустит их команды в Лигу Чемпионов и Лигу Европы, если эти национальные лиги не завершат полностью сезон 2019/20.



А до этого ходили слухи, что отдельные клубы поддерживают идею о признании сезона недействительным. К причастности к этим клубам подозревали и "Арсенал", учитывая отстранение "Манчестер Сити" от еврокубков.



Но как и "Манчестер Юнайтед" ранее, в пятницу "канониры" объявили, что поддерживают общую позицию Премьер-Лиги.



"Мы полностью поддерживаем стремление доиграть все оставшиеся матчи внутреннего чемпионата и кубковые матчи из сезона 2019/20, дабы сохранить целостность каждого соревнования".



"Мы также полностью поддерживаем принцип, согласно которому возобновление сезона будет возможно только при полной поддержке властей и при наличии медицинских разрешений", — гласит заявление "канониров".