"Арсенал" поддерживает идею доиграть сезон
"Арсенал" сделал официальное заявление о том, что клуб поддерживает идею доиграть этот сезон.
В минувший четверг УЕФА предупредил Премьер-Лигу и другие европейские лиги, что не допустит их команды в Лигу Чемпионов и Лигу Европы, если эти национальные лиги не завершат полностью сезон 2019/20.
А до этого ходили слухи, что отдельные клубы поддерживают идею о признании сезона недействительным. К причастности к этим клубам подозревали и "Арсенал", учитывая отстранение "Манчестер Сити" от еврокубков.
Но как и "Манчестер Юнайтед" ранее, в пятницу "канониры" объявили, что поддерживают общую позицию Премьер-Лиги.
"Мы полностью поддерживаем стремление доиграть все оставшиеся матчи внутреннего чемпионата и кубковые матчи из сезона 2019/20, дабы сохранить целостность каждого соревнования".
"Мы также полностью поддерживаем принцип, согласно которому возобновление сезона будет возможно только при полной поддержке властей и при наличии медицинских разрешений", — гласит заявление "канониров".
04.04.2020 00:05
Просмотров: 298
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
разве кто то спрашивал мнение педерастов?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий