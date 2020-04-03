Льоренте назвал собаку в честь стадиона "Ливерпуля"

Маркос Льоренте Полузащитник "Атлетико" Маркос Льоренте завел собаку и назвал ее Энфилд — в память о выездной победе над "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов.

Сам Льоренте стал одним из главных героев ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" в прошлом месяце, дважды отличившись в экстра-таймах после своего выхода на замену и поспособствовав победе "Атлетико" со счетом 2:3 (по сумме двух матчей — 2:4).

"Мы знали, что у нас будут свои шансы. Вера — это часть ДНК "Атлетико", ты всегда должен верить. Я помнил о всей своей семье, которая меня всегда поддерживает, и о всех своих партнерах по команде", — говорил Маркос после матча.

Победу своей команды на "Энфилде" Льоренте решил увековечить, использовав название легендарного стадиона в качестве клички для своего щенка, милыми изображениями которого Маркос поделился в социальных сетях.

Собака Энфилд


Метки Атлетико, Ливерпуль, Льоренте, Премьер-Лига, стадионы, Энфилд

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2020 23:00

Количество просмотров Просмотров: 364

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  1. xin 03.04.2020 23:34 # xin
    Хорошо, что не Джеррард.

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  2. brown-ale 03.04.2020 23:25 # brown-ale
    Энфилд кастрирован?

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  3. liverpool1892est 03.04.2020 23:22 # liverpool1892est
    Я свинку купил,на Новый год зарежу...назвал Кожан

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  4. kos9k 03.04.2020 23:18 # kos9k
    у кого там была мечта побывать на Энфилде?

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  5. kojan 03.04.2020 23:08 # kojan
    креатив, надо будет на привокзальном сартире прибить дощечку - "Энфилд"

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  6. liverpoolfan94 03.04.2020 23:07 # liverpoolfan94
    Ну по кайфу чё...стемфорд бридж ваще по ебански было бы

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  7. electric 03.04.2020 23:07 # electric
    Да что этот петух себе позволяет? Сольдадо ипаный!

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  8. suddenly 03.04.2020 23:03 # suddenly
    Это неуважение к сопернику.

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