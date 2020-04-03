Льоренте назвал собаку в честь стадиона "Ливерпуля"

Полузащитник "Атлетико" Маркос Льоренте завел собаку и назвал ее Энфилд — в память о выездной победе над "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов.

Сам Льоренте стал одним из главных героев ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" в прошлом месяце, дважды отличившись в экстра-таймах после своего выхода на замену и поспособствовав победе "Атлетико" со счетом 2:3 (по сумме двух матчей — 2:4).



"Мы знали, что у нас будут свои шансы. Вера — это часть ДНК "Атлетико", ты всегда должен верить. Я помнил о всей своей семье, которая меня всегда поддерживает, и о всех своих партнерах по команде", — говорил Маркос после матча.



Победу своей команды на "Энфилде" Льоренте решил увековечить, использовав название легендарного стадиона в качестве клички для своего щенка, милыми изображениями которого Маркос поделился в социальных сетях.



