Льоренте назвал собаку в честь стадиона "Ливерпуля"
Полузащитник "Атлетико" Маркос Льоренте завел собаку и назвал ее Энфилд — в память о выездной победе над "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов.
Сам Льоренте стал одним из главных героев ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" в прошлом месяце, дважды отличившись в экстра-таймах после своего выхода на замену и поспособствовав победе "Атлетико" со счетом 2:3 (по сумме двух матчей — 2:4).
"Мы знали, что у нас будут свои шансы. Вера — это часть ДНК "Атлетико", ты всегда должен верить. Я помнил о всей своей семье, которая меня всегда поддерживает, и о всех своих партнерах по команде", — говорил Маркос после матча.
Победу своей команды на "Энфилде" Льоренте решил увековечить, использовав название легендарного стадиона в качестве клички для своего щенка, милыми изображениями которого Маркос поделился в социальных сетях.
03.04.2020 23:00
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Последние комментарии:
Хорошо, что не Джеррард.
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Энфилд кастрирован?
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Я свинку купил,на Новый год зарежу...назвал Кожан
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у кого там была мечта побывать на Энфилде?
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креатив, надо будет на привокзальном сартире прибить дощечку - "Энфилд"
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Ну по кайфу чё...стемфорд бридж ваще по ебански было бы
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Да что этот петух себе позволяет? Сольдадо ипаный!
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Это неуважение к сопернику.
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