Уолкер уверен, что люди отнесутся с пониманием к обнулению сезона

Кайл Уолкер Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер уверен, что люди отнесутся с пониманием, если этот сезон Премьер-Лиги будет аннулирован.

В пятницу клубы Премьер-Лиги приняли решение о продлении паузы, вызванной пандемией коронавируса, на неопределенное время.

Кайлу не нравится идея, что этот сезон нужно доиграть во что бы то ни стало. Защитник сборной Англии предлагает подумать о здоровье людей.

"Пока что футбол должен сделать шаг назад, потому что сейчас это самая наименее важная вещь для людей из мира футбола".

"Самая же важная вещь — это здоровье членов твоей семьи и членов других семей".

"Я надеюсь и, уверен, каждый надеется, что футбол вернется, и мы сможем доиграть сезон, но если такой возможности не будет, тогда каждый отнесется к этому с пониманием, потому что здоровье людей важнее, чем спортивная игра".

"Это тяжело, но в первую очередь мы должны думать о здоровье других людей, а также оберегать пожилых и членов своих семей, которые могут подхватить инфекцию".

"Будучи футболистом, ты привык к ежедневной рутине и к тому, что твоя жизнь структурирована. Думаю, это тот момент, когда мы должны просто потерпеть и подумать о других", — цитирует Уолкера Daily Star.


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2020 22:00

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  1. cityland1978 03.04.2020 23:33 # cityland1978
    Феерично))

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  2. ilovemanutd 03.04.2020 23:33 # ilovemanutd
    Я уверен, что если доиграть сезон, то Сити перегонит Ливерпуль

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  3. wilegend 03.04.2020 23:27 # wilegend
    лимперпуку вручить титул без донышка

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  4. mcfc-fantactic 03.04.2020 23:02 # mcfc-fantactic
    Долбофаны ливера должны доиграть, всех в Ухань!!! Ухуянить этих мразишей, по самые гланды. Там пусть и вручат им картоный кубок.

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  5. jirrort 03.04.2020 22:38 # jirrort
    Портовые лузеры в любом случае будут обоссаны с ног до головы

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  6. kojan 03.04.2020 22:10 # kojan
    сезон обнулить, лузерпук считать на 3/4 чемпионом... редкий титул и на 100% второго ни у кого не будет...

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  7. mihajlo-fan 03.04.2020 22:02 # mihajlo-fan
    Люди да. Колбасники нет.

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