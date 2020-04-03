Уолкер уверен, что люди отнесутся с пониманием к обнулению сезона
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер уверен, что люди отнесутся с пониманием, если этот сезон Премьер-Лиги будет аннулирован.
В пятницу клубы Премьер-Лиги приняли решение о продлении паузы, вызванной пандемией коронавируса, на неопределенное время.
Кайлу не нравится идея, что этот сезон нужно доиграть во что бы то ни стало. Защитник сборной Англии предлагает подумать о здоровье людей.
"Пока что футбол должен сделать шаг назад, потому что сейчас это самая наименее важная вещь для людей из мира футбола".
"Самая же важная вещь — это здоровье членов твоей семьи и членов других семей".
"Я надеюсь и, уверен, каждый надеется, что футбол вернется, и мы сможем доиграть сезон, но если такой возможности не будет, тогда каждый отнесется к этому с пониманием, потому что здоровье людей важнее, чем спортивная игра".
"Это тяжело, но в первую очередь мы должны думать о здоровье других людей, а также оберегать пожилых и членов своих семей, которые могут подхватить инфекцию".
"Будучи футболистом, ты привык к ежедневной рутине и к тому, что твоя жизнь структурирована. Думаю, это тот момент, когда мы должны просто потерпеть и подумать о других", — цитирует Уолкера Daily Star.
03.04.2020 22:00
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Феерично))
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Я уверен, что если доиграть сезон, то Сити перегонит Ливерпуль
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лимперпуку вручить титул без донышка
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Долбофаны ливера должны доиграть, всех в Ухань!!! Ухуянить этих мразишей, по самые гланды. Там пусть и вручат им картоный кубок.
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Портовые лузеры в любом случае будут обоссаны с ног до головы
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сезон обнулить, лузерпук считать на 3/4 чемпионом... редкий титул и на 100% второго ни у кого не будет...
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Люди да. Колбасники нет.
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