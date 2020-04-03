Анчелотти уверен, что игроки вернутся в форму за две недели

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что игрокам Премьер-Лиги потребуется всего две недели тренировок для возобновления сезона.

Ранее в пятницу Премьер-Лига объявила, что сезон 2019/20 будет доигран, но не возобновится даже в начале мая.



По словам Анчелотти, чья команда последний раз играла еще 8 марта против "Челси", участникам Премьер-Лиги важно договориться о единовременном возвращении футболистов на тренировочные базы.



"Один из важных аспектов состоит в том, что все клубы должны вернуться к работе одновременно. Это избавит нас от неравенства, и никто не получит преимущество над другими".



"После этого уже будет не важно, как долго продлится пауза — по состоянию на сегодняшний день игроки могут восстановить свои физические кондиции за 15 дней".



"Я знаю, это много, но для игрока не станет проблемой провести матч после семи-восьми недель отдыха. Конечно, он будет не на 100 процентов готов, но он будет в состоянии сыграть, я не сомневаюсь насчет этого".



"Все команды должны быть в одинаковом физическом состоянии. Мы будем тренироваться, играя", — сообщил Анчелотти L'Equipe.