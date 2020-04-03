Невилл перешел бы в "Арсенал", если бы МЮ от него отказался

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл признался, что попросился бы в "Арсенал", если бы "красные дьяволы"указали ему на дверь.

Как известно, все 19 лет своей игровой карьеры Невилл провел в клубе с "Олд Траффорд", пока в 2011 году не повесил бутсы на гвоздь.



Вместе с тем Гари очень симпатизировал "Арсеналу", с которым у "Юнайтед" было ожесточенное соперничество в конце 90-х и начале 2000-х.



"Я решил для себя, что "Манчестер Юнайтед" — единственный клуб, с которым я хочу ассоциировать свое имя. Но если бы сэр Алекс Фергюсон подошел ко мне 28-летнему и сказал бы "Гари, твое время вышло", тогда я, конечно, отправился бы выступать за другой клуб Премьер-Лиги".



"Арсенал" был бы моим номером один. Отправляясь на "Хайбери", ты чувствовал традиции того места, и мне просто казалось, что они всегда делают вещи правильным образом", — сообщил Невилл Sky Sports.