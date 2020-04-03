"Барселона" назначила цену за Коутиньо

"Барселона" готова расстаться с полузащитником Филиппе Коутиньо грядущим летом всего за 80 миллионов евро (70.5 млн. фунтов).

В январе 2018 "Барселона" приобрела Коутиньо у "Ливерпуля" за 142 млн. фунтов, включая бонусы, но быстро разочаровалась в Филиппе, который на этот сезон был отправлен в аренду в "Баварию".



Разразившийся экономический кризис из-за пандемии коронавируса развеял последние сомнения "Баварии", которая окончательно решила, что не будет выкупать 27-летнего игрока сборной Бразилии.



В надежде реабилитировать свою карьеру Коутиньо, если верить слухам, собирается отправиться в один из клубов Премьер-Лиги. Чтобы поспособствовать этому, "Барселона" резко снизила цену за Филиппе, утверждает Evening Standard.



"Барселона" чрезвычайно заинтересована в продаже Коутиньо, поскольку нуждается в деньгах для приобретения нападающих Лаутаро Мартинеса из "Интера" и Неймара из ПСЖ.