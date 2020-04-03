"Барселона" назначила цену за Коутиньо
"Барселона" готова расстаться с полузащитником Филиппе Коутиньо грядущим летом всего за 80 миллионов евро (70.5 млн. фунтов).
В январе 2018 "Барселона" приобрела Коутиньо у "Ливерпуля" за 142 млн. фунтов, включая бонусы, но быстро разочаровалась в Филиппе, который на этот сезон был отправлен в аренду в "Баварию".
Разразившийся экономический кризис из-за пандемии коронавируса развеял последние сомнения "Баварии", которая окончательно решила, что не будет выкупать 27-летнего игрока сборной Бразилии.
В надежде реабилитировать свою карьеру Коутиньо, если верить слухам, собирается отправиться в один из клубов Премьер-Лиги. Чтобы поспособствовать этому, "Барселона" резко снизила цену за Филиппе, утверждает Evening Standard.
"Барселона" чрезвычайно заинтересована в продаже Коутиньо, поскольку нуждается в деньгах для приобретения нападающих Лаутаро Мартинеса из "Интера" и Неймара из ПСЖ.
03.04.2020 19:00
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Последние комментарии:
ля
надо брать за 30 и прощать все бонусы и остальные бабки
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