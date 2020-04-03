Магуайр попросил игроков МЮ отдать 30 процентов от зарплат на благотворительность

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр попросил каждого из своих партнеров по команде отказаться от 30 процентов зарплаты в пользу городских госпиталей.

"Юнайтед" — один из немногих клубов, чье финансовое положение позволяет сохранить зарплаты на прежнем уровне, несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса.



Тем не менее, чувствуя долг перед обществом, Магуайр на правах лидера решил попросить своих одноклубников оказать финансовую помощь наиболее нуждающимся.



27-летний Магуайр, который в этом сезоне фактически исполняет обязанности капитана, поговорил с вице-президентом клуба Эдом Вудвордом, после чего попросил всех своих партнеров по команде отдать 30 процентов от зарплат госпиталям Манчестера.



Как стало известно Daily Mirror, подавляющим большинством игроки "Юнайтед" поддержали эту инициативу. При этом отдельные футболисты команды Оле Гуннара Сульшера ранее самостоятельно пожертвовали пятизначные и шестизначные суммы на борьбу с пандемией.



Ожидается, что в скором времени игроки "Юнайтед" сделают совместное заявление по этому поводу.