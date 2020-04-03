Таунсенд пожаловался, что игроков изображают "злодеями"

Вингер "Кристал Пэлас" Андрос Таунсенд пожаловался на то, что футболистов Премьер-Лиги изображают "злодеями" из-за нежелания идти на понижение зарплаты.

Накануне Ассоциация профессиональных футболистов вступила в открытый конфликт с элитными клубами, заявив, что те должны сохранить зарплаты игроков на прежнем уровне, если могут это сделать.



Миллионеров из Премьер-Лиги открыто критикуют в обществе, однако Таунсенд не может согласиться с тем, футболисты глухи к проблемам простых людей, пострадавших от вызванного пандемией коронавируса кризиса.



"Футбол старается сделать много хорошего. Поэтому, если честно, было немного удивительно проснуться вчера и увидеть, что футболистов изображают злодеями".



"Я горжусь, как никогда, что являюсь футболистом. Вы можете видеть, как стараются на благо общества игроки и клубы с момента начала этого кризиса".



"Мы в "Пэлас" помогаем бездомным, делаем пожертвования в пользу местных благотворительных организаций".



"Игроки думают о том, как каждый из них может помочь. Лично я участвую в кампании Football United, мы собираем деньги в кризисный фонд. А Маркус Рэшфорд помог накормить более 400,000 школьников в Манчестере".



"Люди выбирают легкие мишени, футболистов, и мне не кажется это правильным. На нас лежит ответственность, но мы кое-что даем обществу в ответ", — сообщил Таунсенд talkSPORT.