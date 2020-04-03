У МЮ "нет шансов" на Кейна

У "Манчестер Юнайтед" "нет шансов" приобрести нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна в ближайшее трансферное окно.

Лишь накануне издание Manchester Evening News сообщило, что на "Олд Траффорд" низко оценивают вероятность перехода Кейна в их клуб, хотя Харри и намекнул на днях на свою готовность покинуть "Тоттенхэм".



А сегодня это же издание выпустило еще один материал с пометкой "эксклюзив", ссылаясь на близкий к капитану сборной Англии источник.



Если верить окружению Кейна, то у "красных дьяволов" нет никаких шансов провернуть данный трансфер, и главная причина этому — остаточный срок по контракту Харри с "Тоттенхэмом".



Дело в том, что будущее 26-летнего бомбардира связано со "шпорами" до 2024 года, и этот контракт не предусматривает фиксированных отступных. Поэтому президент лондонского клуба Даниэль Леви волен требовать абсолютно любую цену за свою звезду.



Фактически это означает, что переход Кейна в стан конкурентов из "Юнайтед" исключен. Харри лишь остается смириться с этим.