У МЮ "нет шансов" на Кейна
У "Манчестер Юнайтед" "нет шансов" приобрести нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна в ближайшее трансферное окно.
Лишь накануне издание Manchester Evening News сообщило, что на "Олд Траффорд" низко оценивают вероятность перехода Кейна в их клуб, хотя Харри и намекнул на днях на свою готовность покинуть "Тоттенхэм".
А сегодня это же издание выпустило еще один материал с пометкой "эксклюзив", ссылаясь на близкий к капитану сборной Англии источник.
Если верить окружению Кейна, то у "красных дьяволов" нет никаких шансов провернуть данный трансфер, и главная причина этому — остаточный срок по контракту Харри с "Тоттенхэмом".
Дело в том, что будущее 26-летнего бомбардира связано со "шпорами" до 2024 года, и этот контракт не предусматривает фиксированных отступных. Поэтому президент лондонского клуба Даниэль Леви волен требовать абсолютно любую цену за свою звезду.
Фактически это означает, что переход Кейна в стан конкурентов из "Юнайтед" исключен. Харри лишь остается смириться с этим.
03.04.2020 15:00
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Последние комментарии:
Боже упаси
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Скорее у Кейна нет шансов
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Ясно же не пойдет в МЮ если в Англии то либо Ливерпуль (хотя там нах не сдался ) либо Ман Сити. Там вообще вариант с Реалом есть...
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Как будто Харри рвался в МЮ.
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