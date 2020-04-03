У МЮ "нет шансов" на Кейна

Харри Кейн У "Манчестер Юнайтед" "нет шансов" приобрести нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна в ближайшее трансферное окно.

Лишь накануне издание Manchester Evening News сообщило, что на "Олд Траффорд" низко оценивают вероятность перехода Кейна в их клуб, хотя Харри и намекнул на днях на свою готовность покинуть "Тоттенхэм".

А сегодня это же издание выпустило еще один материал с пометкой "эксклюзив", ссылаясь на близкий к капитану сборной Англии источник.

Если верить окружению Кейна, то у "красных дьяволов" нет никаких шансов провернуть данный трансфер, и главная причина этому — остаточный срок по контракту Харри с "Тоттенхэмом".

Дело в том, что будущее 26-летнего бомбардира связано со "шпорами" до 2024 года, и этот контракт не предусматривает фиксированных отступных. Поэтому президент лондонского клуба Даниэль Леви волен требовать абсолютно любую цену за свою звезду.

Фактически это означает, что переход Кейна в стан конкурентов из "Юнайтед" исключен. Харри лишь остается смириться с этим.


Метки Кейн, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2020 15:00

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  1. smokekush 03.04.2020 16:26 # smokekush
    Боже упаси

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  2. mancunia-planet 03.04.2020 15:55 # mancunia-planet
    Скорее у Кейна нет шансов

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  3. dautov 03.04.2020 15:51 # dautov
    Ясно же не пойдет в МЮ если в Англии то либо Ливерпуль (хотя там нах не сдался ) либо Ман Сити. Там вообще вариант с Реалом есть...

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  4. ray-black 03.04.2020 15:22 # ray-black
    Как будто Харри рвался в МЮ.

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