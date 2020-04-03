Синклер: "Джеймс лучше Александер-Арнольда"

Рис Джеймс Бывший игрок "Челси" Фрэнк Синклер считает, что воспитанник "синих" Рис Джеймс является более классным защитником, чем Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля".

Джеймс добился огромного прогресса в это сезоне, превратившись в основного игрока "Челси" и приняв участие в 26 матчах во всех соревнованиях.

Джеймса нередко сравнивают с его визави из "Ливерпуля" Александер-Арнольдом, которого принято считать эталоном современного крайнего защитника, однако Синклер убежден, что Рис оборонятся лучше.

"Мне известно о Рисе Джеймсе уже несколько лет — с момента, как я поговорил с (нынешним ассистентом Фрэнка Лэмпарда) Джоди Моррисом о талантах, которые на подходе у академии "Челси".

"Большой плюс Джеймса в том, что он может играть на любой позиции в четверке защитников, а также в качестве полузащитника".

"Сложно просить Джеймса конкурировать с Трентом Александер-Арнольдом, учитывая игру того за "Ливерпуль". Однако я вижу изъяны в игре Трента".

"Если брать игру в обороне, то Рис Джеймс лучше Александер-Арнольда как защитник в данный момент. В то же время в Европе сложно найти крайнего защитника, который бы отдавал так много результативных передач, как Трент за "Ливерпуль", — цитирует Синклера Evening Standard.


Метки Александер-Арнольд, Джеймс, Ливерпуль, Синклер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2020 13:00

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  1. pamir 03.04.2020 14:12 # pamir
    уахахахаххахаха, лучший анекдот в период пандемии!!!

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  2. iceteam 03.04.2020 13:52 # iceteam
    Ну чё там, колбасники уже воспламенились?

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  3. mixmaster 03.04.2020 13:47 # mixmaster
    а где ж он в списке топ талантов?

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  4. xoce-moyp 03.04.2020 13:38 # xoce-moyp
    Ахахахахаах!!!

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  5. godlike 03.04.2020 13:31 # godlike
    взрыв в порту через 3 2 1

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  6. gerrard08 03.04.2020 13:29 # gerrard08
    Пенсы такие пенсы)

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  7. papka-legend 03.04.2020 13:08 # papka-legend
    Чем больше людей сравнивают игроков любого клуба с игроками Ливерпуля, особенно с Трентом, тем больше я убеждаюсь, что игроки Ливерпуля топовые. Просто

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  8. ibe 03.04.2020 13:05 # ibe
    пенсовский негр нонаме полимонил пенсу негру нонаме. Толерантность и тд

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  9. ry-l 03.04.2020 13:03 # ry-l
    Спорить будет только портовый обрыган

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