Синклер: "Джеймс лучше Александер-Арнольда"

Бывший игрок "Челси" Фрэнк Синклер считает, что воспитанник "синих" Рис Джеймс является более классным защитником, чем Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля".

Джеймс добился огромного прогресса в это сезоне, превратившись в основного игрока "Челси" и приняв участие в 26 матчах во всех соревнованиях.



Джеймса нередко сравнивают с его визави из "Ливерпуля" Александер-Арнольдом, которого принято считать эталоном современного крайнего защитника, однако Синклер убежден, что Рис оборонятся лучше.



"Мне известно о Рисе Джеймсе уже несколько лет — с момента, как я поговорил с (нынешним ассистентом Фрэнка Лэмпарда) Джоди Моррисом о талантах, которые на подходе у академии "Челси".



"Большой плюс Джеймса в том, что он может играть на любой позиции в четверке защитников, а также в качестве полузащитника".



"Сложно просить Джеймса конкурировать с Трентом Александер-Арнольдом, учитывая игру того за "Ливерпуль". Однако я вижу изъяны в игре Трента".



"Если брать игру в обороне, то Рис Джеймс лучше Александер-Арнольда как защитник в данный момент. В то же время в Европе сложно найти крайнего защитника, который бы отдавал так много результативных передач, как Трент за "Ливерпуль", — цитирует Синклера Evening Standard.