Синклер: "Джеймс лучше Александер-Арнольда"
Бывший игрок "Челси" Фрэнк Синклер считает, что воспитанник "синих" Рис Джеймс является более классным защитником, чем Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля".
Джеймс добился огромного прогресса в это сезоне, превратившись в основного игрока "Челси" и приняв участие в 26 матчах во всех соревнованиях.
Джеймса нередко сравнивают с его визави из "Ливерпуля" Александер-Арнольдом, которого принято считать эталоном современного крайнего защитника, однако Синклер убежден, что Рис оборонятся лучше.
"Мне известно о Рисе Джеймсе уже несколько лет — с момента, как я поговорил с (нынешним ассистентом Фрэнка Лэмпарда) Джоди Моррисом о талантах, которые на подходе у академии "Челси".
"Большой плюс Джеймса в том, что он может играть на любой позиции в четверке защитников, а также в качестве полузащитника".
"Сложно просить Джеймса конкурировать с Трентом Александер-Арнольдом, учитывая игру того за "Ливерпуль". Однако я вижу изъяны в игре Трента".
"Если брать игру в обороне, то Рис Джеймс лучше Александер-Арнольда как защитник в данный момент. В то же время в Европе сложно найти крайнего защитника, который бы отдавал так много результативных передач, как Трент за "Ливерпуль", — цитирует Синклера Evening Standard.
03.04.2020 13:00
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уахахахаххахаха, лучший анекдот в период пандемии!!!
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Ну чё там, колбасники уже воспламенились?
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а где ж он в списке топ талантов?
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Ахахахахаах!!!
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взрыв в порту через 3 2 1
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Пенсы такие пенсы)
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Чем больше людей сравнивают игроков любого клуба с игроками Ливерпуля, особенно с Трентом, тем больше я убеждаюсь, что игроки Ливерпуля топовые. Просто
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пенсовский негр нонаме полимонил пенсу негру нонаме. Толерантность и тд
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Спорить будет только портовый обрыган
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