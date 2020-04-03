Хендерсон рассказал, как игроки "Ливерпуля" поддерживают форму во время паузы

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон рассказал, как его команда поддерживает свою форму во время паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Вот уже несколько недель подопечные Юргена Клоппа находятся в самоизоляции, с нетерпением ожидая возобновления сезона, чтобы оформить долгожданное чемпионство в Премьер-Лиге.



В этот период работа не останавливается — тренерский штаб "Ливерпуля" координирует занятия игроков через чат в WhatsApp.



"Нам дают индивидуальные программы тренировок. Примерно так же бывает в период отпусков, когда ты занимаешься самостоятельно для поддержания формы".



"У нас есть групповой чат, и там выкладывают видео различных упражнений, которые мы должны повторять. Все это происходит немного шутливо, но это просто обычный рабочий процесс. Пока что все хорошо".



"Даже главный тренер есть в нашем чате! Там каждый. Это один большой групповой чат, через который происходит все общение. Это хорошая идея, чтобы мы не сидели сложа руки", — сообщил Хендерсон Sky Sports.