"Бавария" может опередить "Ливерпуль" в борьбе за Вернера

"Бавария" готова воспользоваться медлительностью "Ливерпуля" и перехватить нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

В этом месяце в контракте Вернера с "РБ Лейпциг" истекает срок действия пункта, позволяющего выкупить Тимо за фиксированную сумму в 51 миллион фунтов.



Однако "Ливерпуль" пока не определился, будет ли приглашать Вернера. Как сообщает ESPN, из-за разразившегося кризиса, ставшего следствием пандемии коронавируса, "красные" заморозили всю свою трансферную активность, равно как и переговоры о новых контрактах с игроками вроде Джорджиньо Вейналдума.



Эта ситуация может оказаться на руку "Баварии", которая тоже ощущает на себе кризис, но для которой Вернер выглядит проверенным вариантом, учитывая блестящую игру Тимо в Бундеслиге за клуб из Лейпцига.



Утверждается, что "Бавария" видит в 24-летнем Вернере, забившем 21 гол в 25 матчах за "РБ Лейпциг", альтернативу Лерою Сане, чей контракт с "Манчестер Сити" истекает в следующем году.