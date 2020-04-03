"Бавария" может опередить "Ливерпуль" в борьбе за Вернера
"Бавария" готова воспользоваться медлительностью "Ливерпуля" и перехватить нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.
В этом месяце в контракте Вернера с "РБ Лейпциг" истекает срок действия пункта, позволяющего выкупить Тимо за фиксированную сумму в 51 миллион фунтов.
Однако "Ливерпуль" пока не определился, будет ли приглашать Вернера. Как сообщает ESPN, из-за разразившегося кризиса, ставшего следствием пандемии коронавируса, "красные" заморозили всю свою трансферную активность, равно как и переговоры о новых контрактах с игроками вроде Джорджиньо Вейналдума.
Эта ситуация может оказаться на руку "Баварии", которая тоже ощущает на себе кризис, но для которой Вернер выглядит проверенным вариантом, учитывая блестящую игру Тимо в Бундеслиге за клуб из Лейпцига.
Утверждается, что "Бавария" видит в 24-летнем Вернере, забившем 21 гол в 25 матчах за "РБ Лейпциг", альтернативу Лерою Сане, чей контракт с "Манчестер Сити" истекает в следующем году.
03.04.2020 11:00
Просмотров: 427
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
((((((((((((((((((((((((
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий