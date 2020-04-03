Дайер избежал наказания за стычку с фанатом

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер избежал каких-либо последствий из-за конфронтации с фанатом после поражения своей команды от "Норвича" в Кубке Англии.

В начале марта "шпоры" завершили выступление в Кубке Англии, проиграв дома "Норвичу" в серии пенальти.



После окончания того матча Эрик перепрыгнул через барьер и забрался на Западную трибуну, намереваясь проучить фаната, который оскорбил его брата. Драка была предотвращена подоспевшими стюардами.



Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо тогда заявил, что профессионал не должен вести себя таким образом, но одновременно проявил сочувствие и пообещал, что не поддержит, если руководство клуба решит наказать игрока сборной Англии.



Одновременно свое расследование в отношении Дайера начала полиция, однако сейчас Daily Mirror сообщает, что этот процесс завершился без выдвижения обвинения в адрес Эрика.