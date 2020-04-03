Клуб Премьер-Лиги предложил доиграть сезон в Китае

В ходе кризисных переговоров один из клубов Премьер-Лиги предложил доиграть оставшиеся матчи сезона 2019/20 в Китае.

В данный момент английский футбольный сезон остановлен до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, однако уже сегодня клубы Премьер-Лиги проведут очередную видеоконференцию и, как ожидается, продлят паузу.



Учитывая неопределенность и необычность ситуации, клубы Премьер-Лиги рассматривают все возможные сценарии завершения сезона — даже самые невероятные.



Один из клубов Премьер-Лиги предложил доиграть оставшиеся матчи в Китае, который и стал источником распространения коронавируса в конце прошлого года, но быстрее всех смог победить распространение инфекции.



The Athletic подчеркивает, что эта идея не нашла поддержки, однако сам факт ее говорит о том, насколько отчаянно клубы Премьер-Лиги жаждут доиграть сезон, дабы избежать штрафных санкций по телевизионному контракту.