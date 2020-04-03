Клуб Премьер-Лиги предложил доиграть сезон в Китае

Китай В ходе кризисных переговоров один из клубов Премьер-Лиги предложил доиграть оставшиеся матчи сезона 2019/20 в Китае.

В данный момент английский футбольный сезон остановлен до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, однако уже сегодня клубы Премьер-Лиги проведут очередную видеоконференцию и, как ожидается, продлят паузу.

Учитывая неопределенность и необычность ситуации, клубы Премьер-Лиги рассматривают все возможные сценарии завершения сезона — даже самые невероятные.

Один из клубов Премьер-Лиги предложил доиграть оставшиеся матчи в Китае, который и стал источником распространения коронавируса в конце прошлого года, но быстрее всех смог победить распространение инфекции.

The Athletic подчеркивает, что эта идея не нашла поддержки, однако сам факт ее говорит о том, насколько отчаянно клубы Премьер-Лиги жаждут доиграть сезон, дабы избежать штрафных санкций по телевизионному контракту.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2020 09:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 03.04.2020 12:03 # fc-oil
    Скорее всего это портовые. Хотят скорее получить свой вирусный титуль

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  2. ray-black 03.04.2020 09:53 # ray-black
    Зачем в Китай. У Батки можно доиграть.

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  3. iceteam 03.04.2020 09:16 # iceteam
    Предлагаю Ливерпулю, свои матчи доиграть в Ухане))

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