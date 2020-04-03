"Юнайтед" отменил поиски левого защитника

"Манчестер Юнайтед" вычеркнул покупку левого защитника из списка своих задач на летнее трансферное окно.

Как и предыдущие, этот сезон Люк Шоу тоже проводит не слишком убедительно, отметившись лишь 14 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Кроме того, в январе "красные дьяволы" отпустили в "Интер" ветерана Эшли Янга. В связи с этим многие ожидали, что грядущим летом "Юнайтед" крупно потратится на левого защитника — вроде Бена Чилуэлла из "Лестера".



По информации The Sun, скауты "Юнайтед" действительно искали подходящего игрока, однако теперь поиски были свернуты — и все из-за 19-летнего Брандона Уильямса, который совершил настоящий прорыв в своем развитии в этом сезоне.



Главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер уже сообщил Уильямсу, что тот не уйдет в аренду на следующий сезон, а будет чаще привлекаться в первую команду.



"Тренер сказал Брендану продолжать делать то, что он делает, и не отвлекаться ни на что другое. В то же время Оле перестал искать другого левого защитника. Брандона ему будет достаточно", — цитирует свой источник с "Олд Траффорд" издание.