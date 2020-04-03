УЕФА настаивает, чтобы сезон Премьер-Лиги был доигран
УЕФА потребовал от национальных ассоциаций сыграть оставшиеся матчи сезона 2019/20 во внутренних чемпионатах.
В последнее время ходит много разговоров о том, что сезон Премьер-Лиги 2019/20 может быть аннулировать из-за ситуации с коронавирусом. Об этом открыто рассуждают болельщики, эксперты и игроки.
Однако УЕФА не поощряет подобные разговоры. Как сообщает Sky Sports, организация Александера Чеферина вместе с Ассоциацией европейских клубов и европейскими лигами написала письмо национальным ассоциациям с призывом сделать все возможное для логичного завершения сезона.
В своем письме УЕФА предлагает национальным ассоциациям сыграть оставшиеся матчи в июле и даже в августе, если на то будет необходимость.
"Мы уверены, что в ближайшие месяцы футбол возобновится — с учетом требований, диктуемых властями. Мы убеждены, что на данной стадии любые предложения о досрочном окончании чемпионатов являются преждевременными и необоснованными", — говорится в письме.
03.04.2020 07:00
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Опять ливерпук ротирует)))
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Саня Чифирит.
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