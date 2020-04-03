УЕФА настаивает, чтобы сезон Премьер-Лиги был доигран

УЕФА потребовал от национальных ассоциаций сыграть оставшиеся матчи сезона 2019/20 во внутренних чемпионатах.

В последнее время ходит много разговоров о том, что сезон Премьер-Лиги 2019/20 может быть аннулировать из-за ситуации с коронавирусом. Об этом открыто рассуждают болельщики, эксперты и игроки.



Однако УЕФА не поощряет подобные разговоры. Как сообщает Sky Sports, организация Александера Чеферина вместе с Ассоциацией европейских клубов и европейскими лигами написала письмо национальным ассоциациям с призывом сделать все возможное для логичного завершения сезона.



В своем письме УЕФА предлагает национальным ассоциациям сыграть оставшиеся матчи в июле и даже в августе, если на то будет необходимость.



"Мы уверены, что в ближайшие месяцы футбол возобновится — с учетом требований, диктуемых властями. Мы убеждены, что на данной стадии любые предложения о досрочном окончании чемпионатов являются преждевременными и необоснованными", — говорится в письме.